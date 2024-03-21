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Как сэкономить на замене зимних шин на авто до 30% — советы экспертов

21 марта 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Сезонная замена автомобильных шин — действенные советы, как сэкономить
Следует остановиться на бюджетных шинах. Фото: tirebuyer.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Новые покрышки и замена сезонной резины для автомобилей стоят больших денег. Но всегда можно найти, где сэкономить, и поискать компромиссные варианты без трагической потери качества.

Об этом сообщил Telegraf.

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Не обязательно премиум

Выбирайте шины с учетом показателя соотношения цены и качества. Если не хватает бюджета на премиум покрышки Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin или Nokian, то можно остановиться на бюджетных, но качественных Barum, Kleber, Hankook, Uniroyal и Yokohama.

Когда покупать

Опытные шопоголики знают, что покупать зимние вещи лучше летом, когда на них еще нет высокого спроса. То же с шинами — их рекомендуют брать в межсезонье. Дело в том, что продавцы пытаются распродать старые запасы, чтобы освободить место для новых. Поэтому летнюю резину следует покупать в январе, а зимнюю – в июне.

Самовывоз

Шины следует покупать в обычных магазинах, даже если в Интернете такие же покрышки будут стоить дешевле. Не забывайте, что доставка тяжелых и габаритных шин будет стоить целого состояния.

Без посредников

Поищите в своем или соседнем населенном пункте оптовый склад или фирменный магазин производителей. Это поможет сэкономить несколько сот гривен.

Акции и скидки

Магазины и производители шин часто объявляют о различных акциях. Не в сезон можно сэкономить до 30%.

Подержанные шины

Сомнительный шаг, но приемлемый при очень затруднительном материальном положении. Можно сэкономить до половины стоимости новых шин. Но шины нужно очень внимательно и тщательно осмотреть на трещины и другие повреждения, рисунок и глубину протектора и т.д.

Ранее мы писали, что означают цифры и буквы маркировки на автошинах. Также мы рассказывали, как правильно хранить зимние шины, чтобы они остались целиком на следующий сезон.

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