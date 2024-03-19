Что означает маркировка на шинах — как она помогает подобрать новые покрышки для авто

Маркировка многое расскажет о шине. Фото: tractionlife.com

Маркировка шин дает необходимую информацию, когда приходит время устанавливать новые покрышки на колеса авто. Умение читать надписи на шине — эффективный способ получить оптимальную безопасность и производительность езды на машине.

Об этом написал Continental.

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Для примера рассмотрим следующую последовательность маркировки шин: 225/45 R 18 95 H.

Инфографика: continental-tires.com

1. Ширина шины

Первое число 225 представляет собой номинальную ширину шины (в миллиметрах) от одной боковины к другой.

2. Соотношение сторон

Высота профиля шины снаружи от обода, выраженная в процентах от ее ширины. Показатель вычисляется путем деления высоты на ширину профиля шины. Следовательно, если покрышка имеет соотношение сторон 45, значит, высота шины составляет 45% от ее ширины.

3. Конструкция

Эта буква указывает на тип конструкции, используемой в корпусе шины, в этом примере R — радиальная конструкция. Другие примеры: B — боковой брекер, D — диагональная конструкция.

Сегодня радиальные — самые распространенные шины на дорогах. Они так именуются, поскольку внутренние слои корда шины нацелены в радиальном направлении, от одного борта к другому, под прямым углом к направлению вращения шины.

4. Диаметр обода

Число 18 означает диаметр обода колеса в дюймах.

5. Индекс нагрузки

95 — это код максимальной нагрузки, которую может выдержать шина при полной накачке. Шины для легковых автомобилей имеют индексы нагрузки от 75 до 105, где каждое число соответствует определенной грузоподъемности. Грузоподъемность для каждого значения описана в таблице индекса нагрузки в вашем автомобиле или в документации к шине.

6. Индекс скорости

Буквы от A до Z обозначают индекс скорости. Каждая буква обозначает максимальную скорость, которую может выдержать шина при рекомендованной нагрузке. В примере буква H соответствует максимальной скорости 209 км/ч.

Дополнительная маркировка

7. Шина Run-flat (безопасная пневматическая шина с дополнительным кольцом сопротивления или вставкой, которая крепится к колесу и может выдержать вес транспортного средства на случай пробивания резинового покрытия и потери давления).

Шина Run-flat (безопасная пневматическая шина с дополнительным кольцом сопротивления или вставкой, которая крепится к колесу и может выдержать вес транспортного средства на случай пробивания резинового покрытия и потери давления). 8. Ключ оригинального оборудования Mercedes.

Ключ оригинального оборудования Mercedes. 9. Пригодна для езды по грязи и снегу.

Пригодна для езды по грязи и снегу. 10. Соответствует стандартам безопасности автотранспорта Минтранса США.

Соответствует стандартам безопасности автотранспорта Минтранса США. 11. Неделя производства.

Неделя производства. 12. Год изготовления.

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