Що означає маркування на шинах — як воно допомагає підібрати нові покришки для авто

Маркування багато розповість про шину. Фото: tractionlife.com

Маркування шин дає необхідну інформацію, коли настає час встановлювати нові покришки на колеса авто. Вміння читати надписи на шині є ефективним способом отримати оптимальну безпеку та продуктивність їзди на машині.

Про це написав Continental.

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Для прикладу розглянемо наступну послідовність маркування шин: 225/45 R 18 95 H

Інфографіка: continental-tires.com

1. Ширина шини

Перше число 225 є номінальною шириною шини (в міліметрах) від однієї боковини до іншої.

2. Співвідношення сторін

Висота профілю шини назовні від обода, виражена у відсотках від її ширини. Показник обчислюється шляхом ділення висоти на ширину профілю шини. Отже, якщо покришка має співвідношення сторін 45, це означає, що висота шини становить 45% від її ширини.

3. Конструкція

Ця буква вказує на тип конструкції, що використовується в корпусі шини, в цьому прикладі R — радіальна конструкція. Інші приклади: B — бічний брекер, D — діагональна конструкція.

Сьогодні радіальні є найпоширенішими шинами на дорогах. Вони так називаються, тому що внутрішні шари корду шини орієнтовані в радіальному напрямку, від одного борту до іншого, під прямим кутом до напрямку обертання шини.

4. Діаметр обода

Число 18 означає діаметр обода колеса в дюймах.

5. Індекс навантаження

95 — це код максимального навантаження, яке може витримати шина при повному накачуванні. Шини для легкових автомобілів мають індекси навантаження від 75 до 105, де кожне числове значення відповідає певній вантажопідйомності. Вантажопідйомність для кожного значення описана в таблиці індексу навантаження у вашому автомобілі або в документації до шини.

6. Індекс швидкості

Букви від A до Z позначають індекс швидкості. Кожна буква позначає максимальну швидкість, яку шина може витримати при рекомендованому навантаженні. У прикладі літера H відповідає максимальній швидкості 209 км/год.

Додаткове маркування

7. Шина Run-flat (безпечна пневматична шина з додатковим опірним кільцем або вставкою, що кріпиться до колеса і може витримати вагу транспортного засобу на випадок пробиття гумового покриття й втрати тиску.)

Шина Run-flat (безпечна пневматична шина з додатковим опірним кільцем або вставкою, що кріпиться до колеса і може витримати вагу транспортного засобу на випадок пробиття гумового покриття й втрати тиску.) 8. Ключ оригінального обладнання Mercedes.

Ключ оригінального обладнання Mercedes. 9. Придатна для їзди по бруду та снігу.

Придатна для їзди по бруду та снігу. 10. Відповідає стандартам безпеки автотранспорту Мінтрансу США.

Відповідає стандартам безпеки автотранспорту Мінтрансу США. 11. Тиждень виготовлення.

Тиждень виготовлення. 12. Рік виготовлення.

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