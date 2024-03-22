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Эксперты объяснили, как увеличить срок службы автошин — простые правила ухода

22 марта 2024 12:37
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как продлить срок службы автомобильных шин — простые лайфхаки
Шины нуждаются в уходе. Фото: tyreright.com.au
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Автомобильные шины со временем изнашиваются, но как один из важнейших элементов автомобиля, стоят довольно дорого. Чтобы сэкономить, следует бережнее относиться к покрышкам, чтобы они прослужили как можно дольше.

Об этом писал AvtoBlog.

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Манера езды

Если ездить с умеренной скоростью, шины прослужат гораздо дольше. Еще одна плохая привычка — частые пробуксовки и торможения, приводящие к катастрофическому износу покрышек. Старайтесь трогаться с места плавно, без рывков.

Следите за сезоном

Важно следить за прогнозом погоды и своевременно менять шины в зависимости от сезона. В частности, зимняя резина в теплое время года портится быстрее. Аналогичные отрицательные процессы происходят с летней резиной зимой.

Развал схождения

Разбалансирование развала-схождения (углов наклона колес машины) влияет не только на управляемость автомобиля, но и самым прямым образом влечет за собой ускоренный износ резины.

Условия хранения

На резину отрицательно влияют:

  • жара, ведь этот материал буквально тает при высоких температурах;
  • влага, вызывающая расслоение шины;
  • масло, бензин, тормозная жидкость тоже портят шины.

Неряшливый автомобиль

Нельзя надолго оставлять автомобиль грязным. Пыль и грязь разрушают любую поверхность, хоть резину, хоть металл. Парковка также должна быть чистой.

Длинный простой

Когда автомобиль простаивает значительную часть времени в зимний период без работы, его желательно ставить на колодки. Такая несложная процедура позволит сократить износ покрышек, происходящий под действием веса машины.

Ранее мы писали, когда нужно менять зимние шины на летние в 2024 году. Также публиковали ТОП-6 летних шин для авто по умеренным ценам в Украине в 2024 году.

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