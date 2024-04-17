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Мало хто знає, але для електрокарів потрібні особливі шини — як їх вибирати

17 квітня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Чим шини для електромобілів відрізняються від звичайних — які критерії вибору
Спеціальні шини для електромобіля. Фото: firestonecompleteautocare.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Через більшу вагу та вищий крутний момент електромобілів, для них випускають спеціальні шини. Покришки позначаються маркуванням EV та відповідають суворішим нормам міцності, зносостійкості та шуму.

Про це написав Auto24.

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Маса електромобіля

Лише батарея електромобіля важить 400-500 кг. Тобто загальна маса електричної машини набагато вища за аналогічний показник авто з ДВЗ. Це значить, що шини мають витримувати значно вищі динамічні навантаження.

Крутний момент

Електромобілі отримали більший крутний момент, порівняно з ДВЗ. Вони здатні дуже швидко прискорюватись, що вкупі зі значною вагою створює серйозне навантаження на шину. Для більшого крутного моменту потрібна й більша зносостійкість.

Також не забуваємо про рекуперацію, адже при відпусканні педалі акселератора більшість електромобілів уповільнюються, заряджаючи батарею. Тобто шина завжди знаходиться під навантаженням.

Опір коченню

Шини EV мають знижений опір коченню, що робить експлуатацію електромобіля практичнішою, адже цей показник напряму впливає на запас ходу машини.

Шум

Електромотори набагато тихіші за ДВЗ, тому шум від шин є дуже важливим показником комфорту водія, особливо під час довгих поїздок. Шини для електромобілів мають бути значно тихішими від покришок для ДВЗ.

Раніше ми писали, чому деякі водії накачують колеса автомобіля азотом та чи варто так вчиняти іншим. Також ми розповідали, як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски.

електрокари
поради
безпека
електромобіль
шини для авто

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