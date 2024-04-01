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Чому деякі водії накачують колеса автомобіля азотом — чи варто так вчиняти іншим

1 квітня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Які переваги мають колеса авто накачані азотом — результати незалежного тестування
Накачування шин азотом має певні переваги. Фото: michiganautoandtire.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Поширена думка, що накачування шин азотом несе значні переваги для автовласника. Незалежні організації провели тестування й отримали несподівані результати.

Про це повідомив Consumer Reports.

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Наповнення шин автомобіля азотом:

  • зменшує втрату повітря;
  • підвищує економію пального;
  • зменшує опір коченню;
  • підвищують безпеку.

Деякі автомобілі навіть продаються з зеленими ковпачками на штоках клапанів, які сигналізують про те, що колеса вже заправлені азотом.

Повітря на 78% складається з азоту, на 21% — з кисню, на 1% — з інших газів, і майже завжди в ньому присутня деяка кількість водяної пари. Азот, який використовується для наповнення шин, є очищеним газом, він не містить багатьох домішок.

Заправитися азотом в Києві коштує, залежно від розміру колісного диска, від 100 до 200 грн. Але чи вартий азот цієї ціни?

Результати тестування Consumer Reports

Позаяк більшість аргументів на користь азоту стосуються підтримки належного тиску в колесах, було перевірено саме цей показник. Для експерименту фахівці Consumer Reports використали 31 модель нових всесезонних шин.

Спочатку було забезпечено 95% чистоту азоту в шині — це заявлена межа системи, яка генерує газ з навколишнього повітря й видаляє водяну пару. Потім одну шину кожної моделі наповнювали повітрям, а іншу — азотом. Обидва колеса були наповнені до 30 psi (фунтів на квадратний дюйм) або 2,07 бар при кімнатній температурі. Шини виставили на вулицю на один рік, після чого перевірили тиск накачування при кімнатній температурі.

За цей час обидва колеса втратили тиск, але різниця була мінімальною. В шинах, наповнених повітрям, склала лише 3,5 psi (0,24 бара), а шини з азотом — 2,2 psi (0.15 бар).

Азот дійсно зменшує втрату тиску, але на мінімальне значення протягом цілого року.

Тестування NHTSA

Дослідження американської Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA) показало аналогічні результати.

Лабораторний звіт NHTSA вказує, що "накачування шини азотом замість повітря має незначний або взагалі не має прямого впливу на показники опору коченню".

З будь-яким газом опір коченню буде однаковим, якщо підтримувати належний тиск в колесах.

Також використання азоту дійсно зменшує деградацію гуми, обмежуючи окислення. Однак для більшості споживачів це не є практичним занепокоєнням, позаяк вони замінюють шини задовго до того, як це стане проблемою.

Раніше ми писали, як визначити ступінь зносу автомобільних шин, коли ще не занадто пізно. Також розповідали, як зекономити на заміні зимових шин на авто до 30%.

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