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Почему некоторые водители накачивают колеса автомобиля азотом — стоит ли так поступать всем

1 апреля 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Какие преимущества имеют колеса авто накаченные азотом — результаты независимого тестирования
Накачка шин азотом имеет определенные преимущества. Фото: michiganautoandtire.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Распространено мнение, что накачка шин азотом несет значительные преимущества для автовладельца. Независимые организации провели тестирование и получили неожиданные результаты.

Об этом сообщил Consumer Reports.

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Наполнение шин автомобиля азотом:

  • уменьшает потерю воздуха;
  • повышает экономию горючего;
  • уменьшает сопротивление качению;
  • повышают безопасность.

Некоторые автомобили даже продаются с зелеными колпачками на штоках клапанов, сигнализирующих о том, что колеса уже заправлены азотом.

Воздух на 78% состоит из азота, на 21% — из кислорода, на 1% — из других газов, и почти всегда в нем присутствует некоторое количество водяного пара. Азот, используемый для наполнения шин, является очищенным газом и не содержит многих примесей.

Заправиться азотом в Киеве стоит в зависимости от размера колесного диска от 100 до 200 грн. Но стоит ли азот этой цены?

Результаты тестирования Consumer Reports

Поскольку большинство аргументов в пользу азота касаются поддержания должного давления в колесах, был проверен именно этот показатель. Для эксперимента специалисты Consumer Reports использовали 31 модель новых всесезонных покрышек.

Сначала была обеспечена 95% чистота азота в шине — это заявленный предел системы, которая генерирует газ из окружающего воздуха и удаляет водяной пар. Затем одну шину каждой модели наполняли воздухом, а другую – азотом. Оба колеса были заполнены до 30 psi (фунтов на квадратный дюйм) или 2,07 бар при комнатной температуре. Шины выставили на улицу на один год, после чего проверили давление накачки при комнатной температуре.

За это время оба колеса потеряли давление, но разница была минимальной. В шинах, наполненных воздухом, составила всего 3,5 psi (0,24 бара), а шины с азотом — 2,2 psi (0.15 бар).

Азот действительно уменьшает потерю давления, но на минимальное значение в течение всего года.

Тестирование NHTSA

Исследование американской национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) показало аналогичные результаты.

Лабораторный отчет NHTSA указывает, что "накачка шины азотом вместо воздуха имеет незначительное или вообще не имеет прямого влияния на показатели сопротивления качению".

С любым газом сопротивление качению будет одинаковым, если поддерживать соответствующее давление в колесах.

Также использование азота действительно уменьшает деградацию резины, ограничивая окисление. Однако для большинства потребителей это не практическое беспокойство, поскольку они заменяют шины задолго до того, как это станет проблемой.

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