Китайские авто: все, что нужно знать перед покупкой в Украине

Цены на китайские авто сегодня сопоставимы со стоимостью европейских и корейских конкурентов. Фото: asia.nikkei.com

Даже опытные украинские автолюбители до сих пор судят об автомобилях китайского производства, пользуясь представлениями 20-летней давности. Но, с тех пор технические возможности китайских производств значительно выросли, как качество машин и, к сожалению, цены на них.

Об этом написала Avtosota.

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Неликвидность китайских авто

Для автомобилей всех производителей действует правило — новая машина теряет в цене 10%, когда покидает автосалон, еще 20% — в течение первого года эксплуатации.

Спрос на вторичном рынке на японские, европейские и корейские авто в Украине выше, но он существует и на китайские автомобили, причем простейшие комплектации пользуются большей популярностью.

Не приспособленность к украинской зиме

Почему-то считается, что китайские автомобили плохо приспособлены к суровым зимам. Это не так. Многие модели получают специальные жидкости, которые выдерживают низкие температуры, емкие аккумуляторы, дополнительный электрический подогрев кресел, руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и т.п.

Изготовлены из тонкой стали

Так, было 18 лет назад, когда в Украину начали привозить первые китайские авто. Сегодня толщина металла наружных элементов машин из КНР составляет в среднем 0,8 мм.

Тонкое лакокрасочное покрытие

Кузовы машин из Китая окрашивают по той же технологии, которая применяется во всем мире. К примеру, толщина лакокрасочного покрытия автомобиля Geely Coolray составляет от 98 до 149 микронов.

Предрасположенность к коррозии

К примеру, кузовы Geely и Haval изготавливают из оцинкованного листа с дополнительной защитой против коррозии. Даже бюджетные бренды — Chery, Lifan и FAW — проходят полноценную холодную гальваническую обработку.

Конечно, все они начнут ржаветь, но после аварии или некачественного кузовного ремонта.

Ненадежные моторы

Сегодня китайские автомобили получают такие же агрегаты, как и европейские машины. Например, DFM — PSA, Geely — Volvo.

Двигатели китайской разработки тоже нельзя назвать плохими. Так, Changan оценивает ресурс турбированного 1,5 л мотора на 240 тыс. км пробега.

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