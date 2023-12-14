Китайські авто: все, що потрібно знати перед купівлею в Україні

Ціни на китайські авто сьогодні співставні з вартістю європейських та корейських конкурентів. Фото: asia.nikkei.com

Навіть досвідчені українські автолюбителі досі судять про автомобілі китайського виробництва послуговуючись уявленнями 20-річної давнини. Втім, з тих часів технічні можливості китайських виробництв значно зросли, як і якість машин та, на жаль, ціни на них.

Про це написала Avtosota.

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Неліквідність китайських авто

Для автомобілів усіх виробників діє правило — нова машина втрачає в ціні 10%, коли залишає автосалон, ще 20% — протягом першого року експлуатації.

Попит на вторинному ринку на японські, європейські та корейські авто в Україні вищий, але він існує й на китайські автомобілі, причому найпростіші комплектації користуються більшою популярністю.

Непристосованість до української зими

Чомусь вважається, що китайські авто погано пристосовані до суворих зим. Це не так. Багато моделей отримують спеціальні рідини, які витримують низькі температури, місткі акумулятори, додатковий електричний підігрів крісел, керма, лобового скла, форсунок склоомивача тощо

Виготовлені з тонкої сталі

Так було 18 років тому, коли в Україну почали привозити перші китайські авто. Сьогодні товщина металу зовнішніх елементів машин з КНР становить в середньому 0,8 мм.

Тонке лакофарбове покриття

Кузови машин з Китаю фарбують за такою ж технологією, яка застосовується у всьому світі. Наприклад, товщина лакофарбового покриття автомобіля Geely Coolray становить від 98 до 149 мікронів.

Схильність до корозії

Для прикладу, кузови Geely та Haval виготовляють з оцинкованого листа з додатковим захистом проти корозії. Навіть бюджетні бренди — Chery, Lifan та FAW — проходять повноцінну холодну гальванічну обробку.

Звичайно, всі вони почнуть іржавіти, але після аварії або неякісного кузовного ремонту.

Ненадійні мотори

Сьогодні китайські авто отримують такі ж агрегати, як і європейські машини. Наприклад, DFM — PSA, Geely — Volvo.

Двигуни китайської розробки також не можна назвати поганими. Так, Changan оцінює ресурс турбованого 1,5 л мотора на 240 тис. км пробігу.

Раніше ми писали про найбільш продавані китайські авто в Україні у 2023 році. Також представляли ТОП-3 китайських автомобілів потужністю понад 1000 к.с.