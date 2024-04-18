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Китайський електрокар подолав понад 1000 км в реальних випробуваннях

18 квітня 2024 22:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Електромобіль Nio ET7 подолав понад 1000 км на одному заряді — подробиці
Nio ET7. Фото: topgear.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Електромобіль Nio ET7 2024 з напівтвердотільним акумулятором проїхав 1070 км на одному заряді під час випробувань в Китаї. Ціна на авто ще не оголошена, але попереднє покоління цієї машини доступне в Україні під замовлення за ціною 60 000 доларів.

Про результати китайських випробувань повідомив Cars Coops.

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Якими були заїзди

Автовиробник оголосив результати своїх реальних випробувань, заявивши, що один автомобіль, який прямував з Шанхаю до Сяменя, проїхав 1046 км, інший — подолав шлях з Пекіна до Хефея 1062 км, а останній у подорожі з Куньміна до Чжаньцзяна — 1070 км.

Під час своєї найдовшої поїздки ET7 перевозив вантаж вагою 200 кг, піднявся на висоту 1,875 м над рівнем моря, тримав середню швидкість 84 км/год та розвинув максимальну — 118 км/год. Загалом, подорож тривала 12,8 години.

Нова батарея

Головна причина таких вражаючих результатів — напівтвердотільний акумулятор електрокара. Він зберігає 150 кВт-год енергії, хоча має такі ж розміри, як й літій-іонна батарея Nio на 100 кВт-год, а важить лише на 20 кг більше.

Ця технологія обіцяє не лише забезпечити авто довшим запасом ходу, але й зменшити фізичні розміри акумуляторів у всіх електромобілях, щоб зробити їх ефективнішими.

Попередні замовлення на ET7 2024 відкрилися 16 квітня. Офіційне оголошення усіх технічних характеристик авто відбудеться 25 квітня, а поставки розпочнуться 30 квітня.

Раніше ми писали, як вибрати шини для електромобілів. Також розповідали, як правильно заряджати електромобіль в домашніх умовах.

Китай
електрокари
технології
продаж авто
батарея
електромобіль

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