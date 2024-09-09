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Возьмите себе немного Porsche — пять доступных автомобилей немецкого производителя

9 сентября 2024 19:45
Валентин Бандура - Редактор
ТОП-5 самых доступных моделей Porsche на вторичном рынке
Модели Porsche. Фото: Porsche
Валентин Бандура - Редактор

Porsche является одним из самых дорогих и желаемых многими автолюбителями брендов. Но есть ряд удивительных предложений, когда желаемая подержанная модель может попасть в руки за относительно разумные деньги.

Рейтинг составили специалисты What Car.

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1. Porsche Cayman

Возьмите себе чуть-чуть Porsche - пять доступных автомобилей немецкого производителя - фото 1
Фото: autoexpress.co.uk

Эта модель выпускается с 2005 года, и многие считают, что Cayman со всех сторон уступает культовому Porsche 911. Но это не совсем так. Cayman – отличный спортивный автомобиль. А благодаря тому, что его двигатель расположен прямо за водителем (а не за задними колесами, как у 911), он действительно лучше сбалансирован.

2. Porsche Boxster

Возьмите себе чуть-чуть Porsche - пять доступных автомобилей немецкого производителя - фото 2
Фото: autoweek.com

Модель великолепна в управлении, особенно если вам нравятся острые ощущения от езды с открытым верхом. Boxster используются те же шестицилиндровые двигатели, что и у Cayman. В автомобиле также реализовано центральное расположение двигателя.

3. Porsche Macan

Возьмите себе чуть-чуть Porsche - пять доступных автомобилей немецкого производителя - фото 3
Фото: autoexpress.co.uk

Porsche Macan похож на Audi Q5, но гораздо маневреннее. Это кроссовер, поэтому водитель получит высокую посадку за рулем, пять мест в салоне и приличного размера багажника. Следовательно, модель может работать как семейный автомобиль.

4. Porsche 911

Возьмите себе чуть-чуть Porsche - пять доступных автомобилей немецкого производителя - фото 4
Фото: newsroom.porsche.com

Восьмое поколение культового автомобиля будет отличной инвестицией. Увлекательная управляемость модели и ее высокая производительность завоевали многих поклонников.

5. Porsche Cayenne

Возьмите себе чуть-чуть Porsche - пять доступных автомобилей немецкого производителя - фото 5
Фото: autoexpress.co.uk

Большой и мощный кроссовер. Если вас интересует двигатель V8, то можно купить модель TD V8 S (дизель), Turbo или Turbo S (V8 с турбонаддувом) или гибрид V8 E-Hybrid.

Ранее мы представляли ТОП-3 спортивных автомобилей, значительно дешевле Porsche 911. Также публиковали рейтинг представительских электромобилей с наибольшим запасом хода в 2024 году.

Германия авто Porsche автомобиль продажа авто

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