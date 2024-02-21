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Яка ціна нових універсалів в Україні сьогодні — від бюджетного до преміального

21 лютого 2024 20:00
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Які нові універсали пропонують в України у 2024 році — ціни та характеристики авто
В Україні універсали конкурують з кросоверами. Фото: autoevolution.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Автомобіль в кузові універсал має просторий салон та великий багажник, тому сприймається як родинна машина. Сьогодні в Україні універсали є у більшості випадків дорожчою альтернативою популярним кросоверам.

Список доступних нових універсалів склав AUTO.RIA.

Кількість нових універсалів в Україні дещо зросла. На ринку поки що не присутня Skoda Octavia, але на заміну прибули Volvo V60 Cross Country та Audi A6 Allroad, зокрема з зарядженою версією RS6.

Втім, зменшилася пропозиція серед бюджетних універсалів. Вибирати можна лише серед корейських брендів Hyundai та Kia та близького до них за розмірами Fiat Tipo SW Cross. Всі інші моделі коштують понад 1,8 млн грн.

Найдешевші універсали в Україні

Яка ціна нових універсалів в Україні сьогодні — від бюджетного до преміального - фото 1
Fiat Tipo SW Cross. Фото: quattroruote.it
  • Fiat Tipo SW Cross: ціна від 674 000 грн, двигун 1,0i (100 к.с.).
  • Hyundai i30 Wagon: ціна від 767 700 грн, двигун 1,5i (110 к.с.).
  • Kia Ceed SW: ціна від 770 553 грн, двигун 1,6i (128 к.с.).
  • Subaru Outback: ціна від 1 814 800 грн, двигун 2,5i (188 к.с.).
  • Volkswagen Arteon Shooting Brake: ціна від 1 859 177 грн, двигун 2,0d (200 к.с.)

Найдорожчі універсали в Україні

Яка ціна нових універсалів в Україні сьогодні — від бюджетного до преміального - фото 2
Audi RS6 Avant. Фото: motor1.com
  • Audi RS6 Avant: ціна від 6 058 144 грн, двигун 4,0i (630 к.с.).
  • Porsche Taycan Cross Turismo: ціна від 5 140 684 грн, двигун EV (571 к.с.).
  • Audi A6 Allroad: ціна від 3 992 674 грн, двигун 3,0d (349 к.с.).
  • Volvo V60 Cross Country: ціна від 2 004 045 грн, двигун: 2,0h (250 к.с.).

Раніше ми писали про нові автомобілі за ціною до 15 тис. та до 20 тис. доларів, які можна купити в Україні.

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