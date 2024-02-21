Какие новые универсалы предлагают в Украине в 2024 году — цены и характеристики авто

Какая цена новых универсалов в Украине сегодня — от бюджетного до премиального
Автомобиль в кузове универсал имеет просторный салон и большой багажник, потому воспринимается как семейная машина. Сегодня в Украине универсалы являются в большинстве случаев более дорогой альтернативой популярным кроссоверам.
Список доступных новых универсалов составил AUTO.RIA.
Число новых универсалов в Украине несколько возросло. На рынке пока не присутствует Skoda Octavia, но на замену прибыли Volvo V60 Cross Country и Audi A6 Allroad, в том числе с заряженной версией RS6.
Впрочем, уменьшилось предложение среди бюджетных универсалов. Выбирать можно только среди корейских брендов Hyundai и Kia и близкого к ним по размерам Fiat Tipo SW Cross. Все остальные модели стоят более 1,8 млн. грн.
Самые дешевые универсалы в Украине
- Fiat Tipo SW Cross: цена от 674 000 грн, двигатель 1,0i (100 л.с.).
- Hyundai i30 Wagon: цена от 767 700 грн, двигатель 1,5i (110 л.с.).
- Kia Ceed SW: цена от 770 553 грн, двигатель 1,6i (128 л.с.).
- Subaru Outback: цена от 1 814 800 грн, двигатель 2,5i (188 л.с.).
- Volkswagen Arteon Shooting Brake: цена от 1 859 177 грн, двигатель 2,0d (200 л.с.)
Самые дорогие универсалы в Украине
- Audi RS6 Avant: цена от 6 058 144 грн, двигатель 4,0i (630 л.с.).
- Porsche Taycan Cross Turismo: цена от 5 140 684 грн, двигатель EV (571 л.с.).
- Audi A6 Allroad: цена от 3 992 674 грн, двигатель 3,0d (349 л.с.).
- Volvo V60 Cross Country: цена от 2 004 045 грн, двигатель: 2,0 h (250 л.с.).
Ранее мы писали о новых автомобилях по цене до 15 тыс. и до 20 тыс. долларов, которые можно купить в Украине.
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