ТОП-5 лучших автомобилей универсалов для покупки в 2024 году

Кузов универсал. Фото: telegraph.co.uk

В мире, где доминируют SUV, все еще доступно много замечательных практичных универсалов. Они привлекают способностью совмещать лучшие черты кроссовера с динамической точностью седана.

Рейтинг составили специалисты британского Autocar.

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1. Skoda Superb

Фото: Skoda

Большой традиционный автомобиль, который предлагает на выбор бензиновые, дизельные и гибридные силовые агрегаты. Он построен на той же платформе MQB Evo, что и Volkswagen Passat, поэтому предлагает такой же объем багажника — 690 л или 1920 литров со сложенными задними сиденьями. Объем багажника уменьшается до 510 литров в гибриде. Впрочем, PHEV Superb способен проехать 135 км только на электричестве.

2. BMW 5 Series Touring

Фото: topgear.com

Вместимость багажника средняя — 560 л (у PHEV — 430 л). Однако при сложенном заднем сидении этот объем увеличивается до 1700 л. Пневматическая подвеска является стандартной для задней оси, помогая обеспечить как самовыравнивание для больших нагрузок, так и, в сочетании с дополнительными адаптивными амортизаторами, повышенный комфорт.

3. Dacia Jogger

Фото: topgear.com

Это минивэн или кроссовер? На самом деле автомобиль имеет семь мест и несколько повышенный дорожный просвет, но Dacia Jogger — это очень хороший универсал. Авто предлагает все необходимое пространство, в том числе действительно удобный третий ряд сидений, за гораздо меньшие деньги. 1-литровый бензиновый двигатель не является мощным, но благодаря быстрой 6-ступенчатой механической коробке передач он достаточно хорошо справляется со своими задачами. Jogger Hybrid предлагает автоматическую трансмиссию и обеспечивает исключительную экономию топлива.

4. BMW 3 Series Touring

Фото: topgear.com

Авто содержит много сильных сторон своего большего брата 5 серии в более компактной упаковке. Этот универсал имеет роскошно оформленный и отделанный интерьер, а багажник вмещает 500 л (410 л в PHEV) с установленным задним сиденьем.

5. Jaguar XF Sportbrake

Фото: topgear.com

Самая популярная модель P300 совмещает 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 296 л.с. от Jaguar F-Type с полным приводом. Это прекрасный семейный автомобиль для любых погодных условий, с кабиной и информационно-развлекательной системой, достойными оператора премиум-класса.

Ранее мы писали о пяти доступных Porsche на вторичном рынке. Также публиковали рейтинг лучших подержанных кроссоверов, которые можно купить в 2024 году.