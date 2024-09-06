ТОП-5 лучших подержанных кроссоверов, которые можно купить в 2024 году

Подержанные кроссоверы Volvo. Фото: volvocars.com

В 2007 году кроссовер Nissan Qashqai стал настолько популярен, что модель начала порождать множество конкурентов от других автопроизводителей. В 2024 году этот сегмент рынка разросся до таких размеров, что уже стало сложно разобраться в разнообразии авто с повышенной проходимостью.

Свою версию лучших кроссоверов с пробегом изложил What Car.

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1. Volvo XC40

Фото: wikipedia

Volvo XC40 уже исполнилось семь лет, но этот семейный кроссовер до сих пор выглядит свежим. Он по-прежнему популярен, хоть новый, хоть подержанный. Авто имеет роскошный, просторный салон и множество двигателей на выбор — от бензиновых и дизельных до электрических.

2. Ford Puma

Фото: driving.co.uk

Этот небольшой кроссовер может вместить шесть ручных чемоданов в основное багажное отделение. Эксплуатационные затраты на авто разумны, отчасти благодаря топливно-эффективным, но мощным двигателям модели.

3. Kia Sportage

Фото: wikipedia

Пассажиры всех возрастов и размеров могут удобно разместиться на передних и задних сиденьях кроссовера. Багажник большой, плюс можно сложить задние сиденья. Sportage имеет высокое место за рулем, которое дает отличный обзор впереди. Авто предлагает различные варианты силовой установки — от базовой 1,6-литровой бензиновой модели до гибридных версий.

4. Peugeot 5008

Фото: parkers.co.uk

Автомобиль стильный, практичный и удобный. Это настоящая 7-местная машина, у которой на заднем ряду достаточно места для детей и взрослых. На выбор есть целый ряд мощных двигателей и хорошо оборудованных комплектаций.

5. Audi Q7

Фото: cars.com

Audi Q7 дороже, но он гораздо больше и роскошнее. Автомобиль доступен с мощным 4-литровым V8 (дизель или бензин в зависимости от года выпуска) мощностью 429 л.с. Впрочем, и 3-литровые модели обеспечивают более чем достаточную производительность.

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