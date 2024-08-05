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Шесть причин выбрать переднеприводный кроссовер — эксперты назвали главные преимущества

5 августа 2024 21:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Почему стоит выбрать переднеприводный кроссовер — шесть главных причин
Кроссоверы. Фото: motortrend.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Эксперты советуют выбирать полноприводный кроссовер только, когда его преимущества действительно необходимы — в первую очередь, для эксплуатации в тяжелых условиях. Но в большинстве ситуаций хватит более дешевой и простой в обслуживании переднеприводной модели.

Об этом написал AmperCar.

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Украинские водители уже несколько лет предпочитают кроссоверы, а не седаны или универсалы. Впрочем, система полного привода может существенно увеличить стоимость такого автомобиля, поэтому специалисты рекомендуют обратить внимание на переднеприводные машины.

1. Более выгодные цены

Переднеприводные модели существенно дешевле полноприводных аналогов.

2. Двигатель

Переднеприводные автомобили известны большей долговечностью двигателя из-за того, что силовой агрегат дополнительно не нагружается полноприводной трансмиссией.

3. Коробка передач

Коробка передач в 4WD-кроссоверах работает на грани своих возможностей, что делает ее более уязвимой и сокращает ее ресурс.

4. Ремонт и обслуживание

Переднеприводные кроссоверы легче обслуживать и ремонтировать. Как правило, сзади у них установлена простая полузависимая подвеска с балкой, которая облегчает работу механикам, а также сокращает количество необходимых запчастей и расходников.

5. Меньший вес

Переднеприводный кроссовер меньше весит, а его кузов подвергается меньшим нагрузкам, даже при движении по шоссе. Это способствует большей долговечности кузовных деталей и лакокрасочного покрытия.

6. Эксплуатационные расходы

К примеру, расходы на топливо у полноприводных машин заметно выше, а если речь идет о покупке старого кроссовера, эти недостатки становятся еще более ощутимыми.

Ранее мы писали, почему кроссовер никогда не заменит внедорожник и наоборот. Также рассказывали о пяти проблемных кроссоверах известных марок.

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