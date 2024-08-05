Чому варто обрати передньопривідний кросовер — шість головних причин

Кросовери. Фото: motortrend.com

Експерти радять вибирати повнопривідний кросовер лише, коли його переваги справді необхідні — насамперед для експлуатації у важких умовах. Але в більшості ситуацій вистачить дешевшої та простішої в обслуговуванні передньопривідної моделі.

Про це написав AmperCar.

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Українські водії вже кілька років віддають перевагу кросоверам, а не седанам або універсалам. Втім, система повного приводу може суттєво збільшити вартість такого автомобіля, тому фахівці радять звернути увагу на передньопривідні машини.

1. Вигідніші ціни

Передньопривідні моделі істотно дешевші за повнопривідні аналоги.

2. Двигун

Передньопривідні автомобілі знані більшою довговічністю двигуна через те, що силовий агрегат додатково не навантажується повнопривідною трансмісією.

3. Коробка передач

Коробка передач у 4WD-кросоверах працює на межі своїх можливостей, що робить її вразливішою та скорочує її ресурс.

4. Ремонт та обслуговування

Передньопривідні кросовери легше обслуговувати та ремонтувати. Як правило ззаду у них встановлена проста напівзалежна підвіска з балкою, яка полегшує роботу механікам, а також скорочує кількість необхідних запчастин та розхідників.

5. Менша вага

Передньопривідний кросовер менше важить, а його кузов піддається меншим навантаженням, навіть при русі по шосе. Це сприяє більшій довговічності кузовних деталей та лакофарбового покриття.

6. Експлуатаційні витрати

Наприклад, витрати на паливо у повнопривідних машин помітно вищі, а якщо йдеться про купівлю старого кросовера, ці недоліки стають ще відчутнішими.

Раніше ми писали, чому кросовер ніколи не замінить позашляховик та навпаки. Також розповідали про п'ять проблемних кросоверів відомих марок.