ТОП-8 аргументов за и против покупки кроссовера

Не требуйте от кроссовера того, для чего он не предназначен. Фото: whichcar.com.au

Заметным трендом в Украине прошлого года стал рост популярности кроссоверов — заняли до 80% рынка новых автомобилей. Но из-за повышенных ожиданий от таких машин некоторые пользователи испытывают разочарование.

Об этом написала Avtosota.

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Прежде всего следует запомнить, что кроссовер не внедорожник, поэтому ожидать от него путешествий по заснеженным полям и скалистым горам просто не стоит.

Преимущества кроссоверов над другими легковыми авто

Сбалансированность

Кроссовер не может тягаться в проходимости с внедорожником, однако способен преодолеть не слишком высокие сугробы или грязную грунтовку. А на шоссе он обеспечивает хорошую управляемость, как у седана. Плюс машина имеет высокую посадку водителя, которая важна для многих автолюбителей.

Управление

Кроссоверы, построенные на едином шасси с независимой подвеской, больше похожи на легковые автомобили, чем на грузовики. Поэтому имеют более чувствительное рулевое управление и более плавный ход.

Доступность

Новые и б/у; электрические, гибриды и ДВС; полноценные, компактные и среднеразмерные. Кроссоверы доступны в широком ценовом диапазоне на украинском рынке.

Выгодная перепродажа

Популярные модели кроссоверов хорошо сохраняют свою стоимость. К примеру, бренд Toyota способен удерживать цену своих авто в течение длительного времени.

Недостатки кроссоверов по сравнению с внедорожниками

Ограниченная проходимость

Кроссоверы предлагают ряд внедорожных характеристик, но ожидать их конкуренции, например, с Toyota Land Cruiser, нереально.

Ходовая часть

Следует обращать внимание на уязвимость элементов ходовой части кроссовера, прежде чем отправляться в путешествие по сложной местности. Нужно проверить, в частности расположение тормозных магистралей и конфигурацию задней подвески, чтобы оценить подлинную готовность машины к бездорожью.

Хрупкость

Кроссоверы не созданы для длительных нагрузок на бездорожье. Им просто не хватает прочности конструкции внедорожников.

Буксировка тяжелых грузов

Не все кроссоверы приспособлены для этого. Перед тем как ожидать от автомобиля выполнения трудных задач, обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы понять возможности и ограничения машины.

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