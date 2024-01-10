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Стоит ли покупать кроссовер — ожидания и реальность, за и против

10 января 2024 16:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
ТОП-8 аргументов за и против покупки кроссовера
Не требуйте от кроссовера того, для чего он не предназначен. Фото: whichcar.com.au
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Заметным трендом в Украине прошлого года стал рост популярности кроссоверов — заняли до 80% рынка новых автомобилей. Но из-за повышенных ожиданий от таких машин некоторые пользователи испытывают разочарование.

Об этом написала Avtosota.

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Прежде всего следует запомнить, что кроссовер не внедорожник, поэтому ожидать от него путешествий по заснеженным полям и скалистым горам просто не стоит.

Преимущества кроссоверов над другими легковыми авто

  • Сбалансированность

Кроссовер не может тягаться в проходимости с внедорожником, однако способен преодолеть не слишком высокие сугробы или грязную грунтовку. А на шоссе он обеспечивает хорошую управляемость, как у седана. Плюс машина имеет высокую посадку водителя, которая важна для многих автолюбителей.

  • Управление

Кроссоверы, построенные на едином шасси с независимой подвеской, больше похожи на легковые автомобили, чем на грузовики. Поэтому имеют более чувствительное рулевое управление и более плавный ход.

  • Доступность

Новые и б/у; электрические, гибриды и ДВС; полноценные, компактные и среднеразмерные. Кроссоверы доступны в широком ценовом диапазоне на украинском рынке.

  • Выгодная перепродажа

Популярные модели кроссоверов хорошо сохраняют свою стоимость. К примеру, бренд Toyota способен удерживать цену своих авто в течение длительного времени.

Недостатки кроссоверов по сравнению с внедорожниками

  • Ограниченная проходимость

Кроссоверы предлагают ряд внедорожных характеристик, но ожидать их конкуренции, например, с Toyota Land Cruiser, нереально.

  • Ходовая часть

Следует обращать внимание на уязвимость элементов ходовой части кроссовера, прежде чем отправляться в путешествие по сложной местности. Нужно проверить, в частности расположение тормозных магистралей и конфигурацию задней подвески, чтобы оценить подлинную готовность машины к бездорожью.

  • Хрупкость

Кроссоверы не созданы для длительных нагрузок на бездорожье. Им просто не хватает прочности конструкции внедорожников.

  • Буксировка тяжелых грузов

Не все кроссоверы приспособлены для этого. Перед тем как ожидать от автомобиля выполнения трудных задач, обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы понять возможности и ограничения машины.

Ранее мы писали о моделях кроссоверов Honda, которые преодолеют 500 тыс. км пробега без серьезных проблем. Также представляли ТОП-3 лучших компактных кроссоверов 2023 года.

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