ТОП-8 аргументов за и против покупки кроссовера

Стоит ли покупать кроссовер — ожидания и реальность, за и против
Заметным трендом в Украине прошлого года стал рост популярности кроссоверов — заняли до 80% рынка новых автомобилей. Но из-за повышенных ожиданий от таких машин некоторые пользователи испытывают разочарование.
Об этом написала Avtosota.
Прежде всего следует запомнить, что кроссовер не внедорожник, поэтому ожидать от него путешествий по заснеженным полям и скалистым горам просто не стоит.
Преимущества кроссоверов над другими легковыми авто
- Сбалансированность
Кроссовер не может тягаться в проходимости с внедорожником, однако способен преодолеть не слишком высокие сугробы или грязную грунтовку. А на шоссе он обеспечивает хорошую управляемость, как у седана. Плюс машина имеет высокую посадку водителя, которая важна для многих автолюбителей.
- Управление
Кроссоверы, построенные на едином шасси с независимой подвеской, больше похожи на легковые автомобили, чем на грузовики. Поэтому имеют более чувствительное рулевое управление и более плавный ход.
- Доступность
Новые и б/у; электрические, гибриды и ДВС; полноценные, компактные и среднеразмерные. Кроссоверы доступны в широком ценовом диапазоне на украинском рынке.
- Выгодная перепродажа
Популярные модели кроссоверов хорошо сохраняют свою стоимость. К примеру, бренд Toyota способен удерживать цену своих авто в течение длительного времени.
Недостатки кроссоверов по сравнению с внедорожниками
- Ограниченная проходимость
Кроссоверы предлагают ряд внедорожных характеристик, но ожидать их конкуренции, например, с Toyota Land Cruiser, нереально.
- Ходовая часть
Следует обращать внимание на уязвимость элементов ходовой части кроссовера, прежде чем отправляться в путешествие по сложной местности. Нужно проверить, в частности расположение тормозных магистралей и конфигурацию задней подвески, чтобы оценить подлинную готовность машины к бездорожью.
- Хрупкость
Кроссоверы не созданы для длительных нагрузок на бездорожье. Им просто не хватает прочности конструкции внедорожников.
- Буксировка тяжелых грузов
Не все кроссоверы приспособлены для этого. Перед тем как ожидать от автомобиля выполнения трудных задач, обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы понять возможности и ограничения машины.
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