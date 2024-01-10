ТОП-8 аргументів за та проти купівлі кросовера

Не слід вимагати від кросовера того, для чого він не призначений. Фото: whichcar.com.au

Помітним трендом в Україні минулого року стало зростання популярності кросоверів — вони охопили до 80% ринку нових автомобілів. Але через завищені очікування від таких машин деякі користувачі відчувають розчарування.

Про це написала Avtosota.

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Насамперед слід запам'ятати, що кросовер не є позашляховиком, тому очікувати від нього подорожей засніженими полями та скелястими горами просто не варто.

Переваги кросоверів над іншими легковими авто

Збалансованість

Кросовер не може тягатися у прохідності з позашляховиком, проте здатен подолати не надто високі снігові кучугури або брудну ґрунтовку. А на шосе він забезпечує гарну керованість, як у седана. Плюс машина має високу посадку водія, яка важлива для багатьох автолюбителів.

Керування

Кросовери, побудовані на єдиному шасі з незалежною підвіскою, більше схожі на легкові автомобілі, аніж на вантажівки. Тому мають чутливіше рульове управління та більш плавний хід.

Доступність

Нові та вживані; електричні, гібриди та ДВЗ; повноцінні, компактні та середньорозмірні. Кросовери доступні в широкому ціновому діапазоні на українському ринку.

Вигідний перепродаж

Популярні моделі кросоверів гарно зберігають свою вартість. Наприклад, бренд Toyota здатен утримувати ціну своїх авто протягом тривалого часу.

Недоліки кросоверів порівняно з позашляховиками

Обмежена прохідність

Кросовери пропонують низку позашляхових характеристик, але очікувати їхньої конкуренції, наприклад, з Toyota Land Cruiser, нереально.

Ходова частина

Слід звертати увагу на вразливість елементів ходової частини кросовера, перш ніж вирушати в подорож складною місцевістю. Варто перевірити, зокрема розташування гальмівних магістралей і конфігурацію задньої підвіски, щоб оцінити справжню готовність машини до бездоріжжя.

Крихкість

Кросовери не створені для тривалих навантажень на бездоріжжі. Їм просто не вистачає міцності конструкції позашляховиків.

Буксирування важких вантажів

Не всі кросовери пристосовані для цього. Перед тим як очікувати від автомобіля виконання важких завдань, зверніться до інструкції з експлуатації, щоб зрозуміти можливості та обмеження машини.

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