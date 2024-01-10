ТОП-8 аргументів за та проти купівлі кросовера

Чи варто купувати кросовер — очікування та реальність, за і проти
Помітним трендом в Україні минулого року стало зростання популярності кросоверів — вони охопили до 80% ринку нових автомобілів. Але через завищені очікування від таких машин деякі користувачі відчувають розчарування.
Про це написала Avtosota.
Насамперед слід запам'ятати, що кросовер не є позашляховиком, тому очікувати від нього подорожей засніженими полями та скелястими горами просто не варто.
Переваги кросоверів над іншими легковими авто
- Збалансованість
Кросовер не може тягатися у прохідності з позашляховиком, проте здатен подолати не надто високі снігові кучугури або брудну ґрунтовку. А на шосе він забезпечує гарну керованість, як у седана. Плюс машина має високу посадку водія, яка важлива для багатьох автолюбителів.
- Керування
Кросовери, побудовані на єдиному шасі з незалежною підвіскою, більше схожі на легкові автомобілі, аніж на вантажівки. Тому мають чутливіше рульове управління та більш плавний хід.
- Доступність
Нові та вживані; електричні, гібриди та ДВЗ; повноцінні, компактні та середньорозмірні. Кросовери доступні в широкому ціновому діапазоні на українському ринку.
- Вигідний перепродаж
Популярні моделі кросоверів гарно зберігають свою вартість. Наприклад, бренд Toyota здатен утримувати ціну своїх авто протягом тривалого часу.
Недоліки кросоверів порівняно з позашляховиками
- Обмежена прохідність
Кросовери пропонують низку позашляхових характеристик, але очікувати їхньої конкуренції, наприклад, з Toyota Land Cruiser, нереально.
- Ходова частина
Слід звертати увагу на вразливість елементів ходової частини кросовера, перш ніж вирушати в подорож складною місцевістю. Варто перевірити, зокрема розташування гальмівних магістралей і конфігурацію задньої підвіски, щоб оцінити справжню готовність машини до бездоріжжя.
- Крихкість
Кросовери не створені для тривалих навантажень на бездоріжжі. Їм просто не вистачає міцності конструкції позашляховиків.
- Буксирування важких вантажів
Не всі кросовери пристосовані для цього. Перед тим як очікувати від автомобіля виконання важких завдань, зверніться до інструкції з експлуатації, щоб зрозуміти можливості та обмеження машини.
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