Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Чи варто купувати кросовер — очікування та реальність, за і проти arrow

Чи варто купувати кросовер — очікування та реальність, за і проти

10 січня 2024 16:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
ТОП-8 аргументів за та проти купівлі кросовера
Не слід вимагати від кросовера того, для чого він не призначений. Фото: whichcar.com.au
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Помітним трендом в Україні минулого року стало зростання популярності кросоверів — вони охопили до 80% ринку нових автомобілів. Але через завищені очікування від таких машин деякі користувачі відчувають розчарування.

Про це написала Avtosota.

Читайте також:

Насамперед слід запам'ятати, що кросовер не є позашляховиком, тому очікувати від нього подорожей засніженими полями та скелястими горами просто не варто.

Переваги кросоверів над іншими легковими авто

  • Збалансованість

Кросовер не може тягатися у прохідності з позашляховиком, проте здатен подолати не надто високі снігові кучугури або брудну ґрунтовку. А на шосе він забезпечує гарну керованість, як у седана. Плюс машина має високу посадку водія, яка важлива для багатьох автолюбителів.

  • Керування

Кросовери, побудовані на єдиному шасі з незалежною підвіскою, більше схожі на легкові автомобілі, аніж на вантажівки. Тому мають чутливіше рульове управління та більш плавний хід.

  • Доступність

Нові та вживані; електричні, гібриди та ДВЗ; повноцінні, компактні та середньорозмірні. Кросовери доступні в широкому ціновому діапазоні на українському ринку.

  • Вигідний перепродаж

Популярні моделі кросоверів гарно зберігають свою вартість. Наприклад, бренд Toyota здатен утримувати ціну своїх авто протягом тривалого часу.

Недоліки кросоверів порівняно з позашляховиками

  • Обмежена прохідність

Кросовери пропонують низку позашляхових характеристик, але очікувати їхньої конкуренції, наприклад, з Toyota Land Cruiser, нереально.

  • Ходова частина

Слід звертати увагу на вразливість елементів ходової частини кросовера, перш ніж вирушати в подорож складною місцевістю. Варто перевірити, зокрема розташування гальмівних магістралей і конфігурацію задньої підвіски, щоб оцінити справжню готовність машини до бездоріжжя.

  • Крихкість

Кросовери не створені для тривалих навантажень на бездоріжжі. Їм просто не вистачає міцності конструкції позашляховиків.

  • Буксирування важких вантажів

Не всі кросовери пристосовані для цього. Перед тим як очікувати від автомобіля виконання важких завдань, зверніться до інструкції з експлуатації, щоб зрозуміти можливості та обмеження машини.

Раніше ми писали про моделі кросоверів Honda, які здолають 500 тис. км пробігу без серйозних проблем. Також представляли ТОП-3 найкращих компактних кросоверів 2023 року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі