ТОП-5 найкращих вживаних кросоверів, які можна купити у 2024 році

Вживані кросовери Volvo. Фото: volvocars.com

У 2007 році кросовер Nissan Qashqai став настільки популярним, що модель почала породжувати безліч конкурентів від інших автовиробників. У 2024 році цей сегмент ринка розрісся до таких розмірів, що вже стало важко розібратися в розмаїтті авто з підвищеною прохідністю.

Свою версію найкращих кросоверів з пробігом виклав What Car.

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1. Volvo XC40

Фото: wikipedia

Volvo XC40 вже виповнилося сім років, але цей сімейний кросовер досі виглядає свіжим. Він, як і раніше популярний, хоч новий, хоч вживаний. Авто має розкішний, просторий салон та велику кількість двигунів на вибір — від бензинових та дизельних до електричних.

2. Ford Puma

Фото: driving.co.uk

Цей невеликий кросовер може вмістити шість ручних валіз в основне багажне відділення. Експлуатаційні витрати на авто розумні, частково завдяки паливно-ефективним, але потужним двигунам моделі.

3. Kia Sportage

Фото: wikipedia

Пасажири будь-якого віку та розміру можуть зручно розміститися на передніх та задніх сидіннях кросовера. Багажник великий, плюс можна скласти задні сидіння. Sportage має високе місце за кермом, яке дає чудовий огляд попереду. Авто пропонує різні варіанти силової установки — від базової 1,6-літрової бензинової моделі до гібридних версій.

4. Peugeot 5008

Фото: parkers.co.uk

Автомобіль стильний, практичний та зручний. Це справжня 7-місна машина, у якій на задньому ряду достатньо місця для дітей та дорослих. На вибір є ціла низка потужних двигунів та добре обладнаних комплектацій.

5. Audi Q7

Фото: cars.com

Audi Q7 дорожчий, але він значно більший та розкішніший. Автомобіль доступний з потужним 4-літровим V8 (дизель або бензин, залежно від року випуску) потужністю 429 к.с. Втім, й 3-літрові моделі забезпечують більш ніж достатню продуктивність.

Раніше експерти назвали усі за та проти купівлі кросоверів. Також ми писали, чому варто обрати передньопривідний кросовер.