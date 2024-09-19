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Три вещи, которые стоит учитывать при покупке подержанного авто, чтобы не потерять деньги

19 сентября 2024 21:35
Святослав Мотюженко - Редактор
Покупка подержанного автомобиля — три ключевых момента для выгодной сделки
Автобазар. Фото: vechirniy.kyiv.ua
Святослав Мотюженко - Редактор

На первый взгляд, удачная инвестиция в б/у автомобиль может быстро превратиться в ужас, когда придется оплачивать недешевые услуги ремонтной мастерской. Вот три важные вещи, которые стоит учитывать при покупке подержанного автомобиля, чтобы свести к минимуму финансовые риски.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Автомобиль, попавший в ДТП, может вызвать больше проблем, чем они того стоят. Даже если машину восстановили после аварии, невидимые структурные повреждения могут негативно проявиться после уже покупки.

Чтобы избежать таких типов транспортных средств, покупатели подержанных автомобилей должны видеть полную историю любого рассматриваемого ими варианта.

Автомобили с большим пробегом

Если вы планируете использовать авто как основное транспортное средство, следует избегать вариантов с большим пробегом. Такие авто могут быть пригодны для начинающих или людей, которые ездят мало и не на большие расстояния.

Как бы там ни было, но рекомендуется избегать автомобилей с пробегом от 160 000 км.

Зависит от производителя

Учитывайте автопроизводителя и конкретную модель. Как известно, некоторые транспортные средства имеют не лучшую репутацию.

Кроме того, покупка автомобилей у давно не существующих производителей или моделей, не выпускаемых годами, не является хорошей идеей, ведь это усложнит поиск необходимых запчастей и сделает ремонтные работы более дорогими.

Самыми надежными автопроизводителями считаются японцы: Toyota, Honda, Subaru, Mazda и Lexus. Однако есть и другие надежные варианты.

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