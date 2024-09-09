Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Четыре признака автомобиля-утопленника — как не попасть впросак на вторичном рынке arrow

Четыре признака автомобиля-утопленника — как не попасть впросак на вторичном рынке

9 сентября 2024 21:35
Святослав Мотюженко - Редактор
Как обнаружить подержанный автомобиль, переживший затопление — четыре признака
Затопленный автомобиль. Фото: carify.com.au
Святослав Мотюженко - Редактор

На вторичном рынке существуют высокие риски приобретения автомобиля, который был затоплен в воде в результате ДТП, урагана или наводнения. Обычно у таких машин серьезные хронические проблемы со многими узлами и агрегатами.

Как даже водителю-новичку обнаружить долго находившееся в воде авто, написал Dexpens.

Читайте также:

Цена

Подозрительно низкая цена касается любых сомнительных автомобилей. Машина в хорошем состоянии никогда не будет продаваться по цене ниже рыночной.

Кузов

Обычно лакокрасочное покрытие утопленников бывает в полном порядке. Впрочем, продолжительное пребывание в воде оставляет следы. В первую очередь появляется мутный налет на световой оптике автомобиля. Также на плохие размышления о судьбе машины должна наводить совершенно новая оптика.

Салон

Внутри авто будет ощущаться затхлый запах. Если машина экспонируется с открытыми окнами, это указывает на то, что этот запах плохо выветривается. Обратите внимание на состояние отделочных материалов. Разводы, пятна, непонятные круги — все это признаки больших проблем.

Моторный отсек

Слишком чистый моторный отсек наводит на плохие мысли. Даже в ухоженной машине все равно будет некоторое количество пыли, грязи и масляных потеков. Под капотом также стоит осмотреть укромные места — нет ли остатков ила и речной глины.

Ранее мы писали о трех рабочих способах защитить автомобиль от ржавчины. Также рассказывали, на что нужно потратиться после покупки подержанного автомобиля.

авто наводнение советы автомобиль продажа авто

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:29 Германия вводит контроль на границе — в чем причина

22:16 Apple показала iPhone 16 Pro — характеристики и цена новинки

22:14 В Венгрии приняли решение о продлении поставок нефти из РФ через Украину, — Bloomberg

22:09 Хижняк посетил позиции украинских военных

21:58 Исключены с воинского учета до мая 2024 года — как избежать проблем с ТЦК

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

21:49 В Украине зафиксировано рекордное количество погибших из-за применения кассетных снарядов

21:48 Россияне потеряли возможность создавать аккаунты в Google

21:38 Apple представила iPhone 16 Plus — характеристики и цена новинки

21:37 С какими болезнями признают временно непригодным — обновленный перечень

21:23 Apple презентовала iPhone 16 — характеристики и цена новинки

22:29 Германия вводит контроль на границе — в чем причина

22:16 Apple показала iPhone 16 Pro — характеристики и цена новинки

22:14 В Венгрии приняли решение о продлении поставок нефти из РФ через Украину, — Bloomberg

22:09 Хижняк посетил позиции украинских военных

21:58 Исключены с воинского учета до мая 2024 года — как избежать проблем с ТЦК

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

21:49 В Украине зафиксировано рекордное количество погибших из-за применения кассетных снарядов

21:48 Россияне потеряли возможность создавать аккаунты в Google

21:38 Apple представила iPhone 16 Plus — характеристики и цена новинки

21:37 С какими болезнями признают временно непригодным — обновленный перечень

21:23 Apple презентовала iPhone 16 — характеристики и цена новинки

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

Text

20:29 Нардеп объяснила, почему прекратить транспортировку газа из РФ невозможно

Text

18:53 Рябцев заявил, что в большинстве городов линии электропередач уже спрятаны под землей

Text

18:41 Загрязнение рек Сейм и Десна — экс-министр окружающей среды Оржель ответил, какая ситуация сейчас

Text

17:50 Запуск иранских ракет по Украине и химическое оружие против ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

15:27 Военный рассказал, почему в его бригаде отказались от Telegram

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

Text

15:18 Закон о тотальном видеонаблюдении — военный юрист спрогнозировал последствия его принятия

Text

13:31 Нардеп объяснил, реально ли спрятать украинские линии электропередачи под землей

Text

13:04 Зеленский представит властям США план победы Украины — эфир День.LIVE

Text

12:27 Пресс-офицер 24-й ОМБр рассказал, что происходит возле Часового Яра

Text

12:01 Эксперт объяснил, почему Украина не рассматривает Курскую область в своем составе

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит