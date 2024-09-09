Как обнаружить подержанный автомобиль, переживший затопление — четыре признака

Четыре признака автомобиля-утопленника — как не попасть впросак на вторичном рынке
На вторичном рынке существуют высокие риски приобретения автомобиля, который был затоплен в воде в результате ДТП, урагана или наводнения. Обычно у таких машин серьезные хронические проблемы со многими узлами и агрегатами.
Как даже водителю-новичку обнаружить долго находившееся в воде авто, написал Dexpens.
Цена
Подозрительно низкая цена касается любых сомнительных автомобилей. Машина в хорошем состоянии никогда не будет продаваться по цене ниже рыночной.
Кузов
Обычно лакокрасочное покрытие утопленников бывает в полном порядке. Впрочем, продолжительное пребывание в воде оставляет следы. В первую очередь появляется мутный налет на световой оптике автомобиля. Также на плохие размышления о судьбе машины должна наводить совершенно новая оптика.
Салон
Внутри авто будет ощущаться затхлый запах. Если машина экспонируется с открытыми окнами, это указывает на то, что этот запах плохо выветривается. Обратите внимание на состояние отделочных материалов. Разводы, пятна, непонятные круги — все это признаки больших проблем.
Моторный отсек
Слишком чистый моторный отсек наводит на плохие мысли. Даже в ухоженной машине все равно будет некоторое количество пыли, грязи и масляных потеков. Под капотом также стоит осмотреть укромные места — нет ли остатков ила и речной глины.
Ранее мы писали о трех рабочих способах защитить автомобиль от ржавчины. Также рассказывали, на что нужно потратиться после покупки подержанного автомобиля.
Читайте Новини.LIVE!