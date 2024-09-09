Какие дополнительные расходы ждут нового владельца подержанного авто — ответ механика

На что нужно потратиться после покупки подержанного автомобиля
9 сентября 2024 06:00
Ремонт автомобилей. Фото: peakbusinessvaluation.com
Когда соглашение о покупке подержанного автомобиля уже заключено, денежные расходы на машину на этом не прекращаются. Причем существуют как обязательные приобретения, так и неожиданные для нового владельца.
Об этом написал Dexpens.
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Обязательные расходы
- Замена масла.
- Замена всех фильтров: топливного, воздушного, салонного и тонкой очистки горючего.
- Замена свечей.
- Замена технических жидкостей: антифриза, тормозной жидкости, фреона в кондиционере.
Возможные расходы
- Амортизаторы и пружины подвески. Проблемы с этими деталями могут возникнуть в подержанных автомобилях начиная с 80 000 км пробега.
- Тормозные колодки и диски. Поломка этих деталей встречаются на пробеге от 90 000 км.
- Ремень ГРМ. Чаще портится на 120 000 км пробега.
- Сцепление. Наиболее эта проблема характерна для автомобилей с преимущественно городским пробегом на отметке 120 000 км.
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