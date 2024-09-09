Какие дополнительные расходы ждут нового владельца подержанного авто — ответ механика

Ремонт автомобилей. Фото: peakbusinessvaluation.com

Когда соглашение о покупке подержанного автомобиля уже заключено, денежные расходы на машину на этом не прекращаются. Причем существуют как обязательные приобретения, так и неожиданные для нового владельца.

Об этом написал Dexpens.

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Обязательные расходы

Замена масла.

Замена всех фильтров: топливного, воздушного, салонного и тонкой очистки горючего.

Замена свечей.

Замена технических жидкостей: антифриза, тормозной жидкости, фреона в кондиционере.

Возможные расходы

Амортизаторы и пружины подвески. Проблемы с этими деталями могут возникнуть в подержанных автомобилях начиная с 80 000 км пробега.

Проблемы с этими деталями могут возникнуть в подержанных автомобилях начиная с 80 000 км пробега. Тормозные колодки и диски. Поломка этих деталей встречаются на пробеге от 90 000 км.

Поломка этих деталей встречаются на пробеге от 90 000 км. Ремень ГРМ. Чаще портится на 120 000 км пробега.

Чаще портится на 120 000 км пробега. Сцепление. Наиболее эта проблема характерна для автомобилей с преимущественно городским пробегом на отметке 120 000 км.

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