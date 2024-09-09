Які даткові витрати чекають нового власника вживаного авто — відповідь механіка

Ремонт авто. Фото: peakbusinessvaluation.com

Коли угода про купівлю вживаного автомобіля вже укладена, грошові витрати на машину на цьому не припиняються. При чому існують як обов'язкові придбання, так й такі, що можуть стати несподіванкою для нового власника.

Про це написав Dexpens.

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Обов'язкові витрати

Заміна оливи.

Заміна всіх фільтрів: паливного, повітряного, салонного та тонкого очищення пального.

Заміна свічок.

Заміна технічних рідин: антифризу, гальмівної рідини, фреону в кондиціонері.

Можливі витрати

Амортизатори та пружини підвіски. Проблеми з цими деталями можуть виникнути в старих автомобілях починаючи з 80 000 км пробігу.

Проблеми з цими деталями можуть виникнути в старих автомобілях починаючи з 80 000 км пробігу. Гальмівні колодки та дисками. Псування цих деталей зустрічаються на пробігу від 90 000 км.

Псування цих деталей зустрічаються на пробігу від 90 000 км. Ремінь ГРМ. Найчастіше псується на 120 000 км пробігу.

Найчастіше псується на 120 000 км пробігу. Зчеплення. Найбільш властива проблема для автомобілів з переважно міським пробігом на позначці 120 000 км.

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