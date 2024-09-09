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На що потрібно витратитися після купівлі вживаного автомобіля

9 вересня 2024 06:00
Святослав Мотюженко - Редактор
Які даткові витрати чекають нового власника вживаного авто — відповідь механіка
Ремонт авто. Фото: peakbusinessvaluation.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Коли угода про купівлю вживаного автомобіля вже укладена, грошові витрати на машину на цьому не припиняються. При чому існують як обов'язкові придбання, так й такі, що можуть стати несподіванкою для нового власника.

Про це написав Dexpens.

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Обов'язкові витрати

  • Заміна оливи.
  • Заміна всіх фільтрів: паливного, повітряного, салонного та тонкого очищення пального.
  • Заміна свічок.
  • Заміна технічних рідин: антифризу, гальмівної рідини, фреону в кондиціонері.

Можливі витрати

  • Амортизатори та пружини підвіски. Проблеми з цими деталями можуть виникнути в старих автомобілях починаючи з 80 000 км пробігу.
  • Гальмівні колодки та дисками. Псування цих деталей зустрічаються на пробігу від 90 000 км.
  • Ремінь ГРМ. Найчастіше псується на 120 000 км пробігу.
  • Зчеплення. Найбільш властива проблема для автомобілів з переважно міським пробігом на позначці 120 000 км.

Раніше експерти пояснили, який блок циліндрів двигуна кращий — чавунний чи алюмінієвий. Також ми писали, чому за кілька днів після заміни іржавіє антифриз та що з цим робити водію.

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