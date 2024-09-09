Які даткові витрати чекають нового власника вживаного авто — відповідь механіка

На що потрібно витратитися після купівлі вживаного автомобіля
9 вересня 2024 06:00
Ремонт авто. Фото: peakbusinessvaluation.com
Коли угода про купівлю вживаного автомобіля вже укладена, грошові витрати на машину на цьому не припиняються. При чому існують як обов'язкові придбання, так й такі, що можуть стати несподіванкою для нового власника.
Про це написав Dexpens.
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Обов'язкові витрати
- Заміна оливи.
- Заміна всіх фільтрів: паливного, повітряного, салонного та тонкого очищення пального.
- Заміна свічок.
- Заміна технічних рідин: антифризу, гальмівної рідини, фреону в кондиціонері.
Можливі витрати
- Амортизатори та пружини підвіски. Проблеми з цими деталями можуть виникнути в старих автомобілях починаючи з 80 000 км пробігу.
- Гальмівні колодки та дисками. Псування цих деталей зустрічаються на пробігу від 90 000 км.
- Ремінь ГРМ. Найчастіше псується на 120 000 км пробігу.
- Зчеплення. Найбільш властива проблема для автомобілів з переважно міським пробігом на позначці 120 000 км.
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