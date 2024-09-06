Чому свіжий антифриз стає схожим на іржу та як водію цьому запобігти

Заливка антифризу. Фото: motorbiscuit.com

Всі водії знають, що час від часу в авто потрібно міняти антифриз, але не всі пам'ятають, що перед тим варто промити систему охолодження дистильованою водою. Але навіть, коли все було зроблено правильно, існує ризик псування свіжого охолоджувача.

Про це написав Dexpens.

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Неправильна мийка

Антифриз відразу після заміни стає іржавим зазвичай через неправильне очищення системи охолодження автомобіля. Головним винуватцем забруднення системи є радіатор, у якому поступово накопичуються різні відкладення. Надалі вода або антифриз просто розносять ці відкладення по всій системі.

Правильним рішенням стане відвідування СТО та використання допомоги кваліфікованих фахівців, які допоможуть якісно промити всю систему охолодження, після чого можна заливати новий антифриз.

Як промити систему самотужки

Потрібно поставити машину на рівну поверхню та дочекатися її повного охолодження.

Залити в радіатор дистильовану воду.

Завести машину й залишити її на 15-20 хвилин на холостих обертах.

Заглушити двигун, злити воду.

Повторити процедура кілька разів, поки вода, що зливається з радіатора, не буде чистою.

Цей спосіб підходить лише для відносно нових машин. В інших випадках воду доведеться замінити на магазинний засіб для промивання.

Поганий (ліворуч) та гарний (праворуч) антифриз. Фото: @chrisfix

Неякісний антифриз

Друга причина моментального забруднення антифризу полягає у самій рідині. Досі багато автомобілістів не цураються купувати охолоджувач в неперевірених місцях. Насамперед це стосується продавців в інтернеті та на різноманітних ринках. Таким чином водій купує або неякісний, або контрафактний продукт, який містить усілякі домішки, що призводять до такого результату.

Раніше ми писали, коли слід міняти моторну оливу, щоб двигун авто працював безперебійно. Також пояснювали, чому не варто заливати спеціальні присадки у двигун автомобіля.