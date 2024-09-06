Почему свежий антифриз становится похожим на ржавчину и как водителю это предотвратить

Заливка антифриза. Фото: motorbiscuit.com

Все водители знают, что иногда в авто нужно менять антифриз, но не все помнят, что перед этим следует промыть систему охлаждения дистиллированной водой. Но даже когда все было сделано правильно, существует риск порчи свежего охладителя.

Об этом написал Dexpens.

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Антифриз сразу после замены становится ржавым обычно из-за неправильной очистки системы охлаждения автомобиля. Главным виновником загрязнения системы является радиатор, в котором постепенно накапливаются разные отложения. В дальнейшем вода или антифриз просто разносят эти отложения по всей системе.

Правильным решением станет посещение СТО и использование квалифицированных специалистов, которые помогут качественно промыть всю систему охлаждения, после чего можно заливать новый антифриз.

Как промыть систему самостоятельно

Нужно поставить машину на ровную поверхность и дождаться ее полного охлаждения.

Залить в радиатор дистиллированную воду.

Завести машину и оставить ее на 15-20 минут на холостых оборотах.

Заглушить двигатель, слить воду.

Повторить процедуру несколько раз, пока сливаемая с радиатора вода не будет чистой.

Этот способ подходит только для новых машин. В других случаях воду придется заменить магазинным средством для промывки.

Плохой (слева) и хороший (справа) антифриз. Фото: @chrisfix

Некачественный антифриз

Вторая причина моментального загрязнения антифриза состоит в самой жидкости. До сих пор многие автомобилисты не гнушаются покупать охладитель в непроверенных местах. Прежде всего, это касается продавцов в интернете и на различных рынках. Таким образом, водитель покупает либо некачественный, либо контрафактный продукт, содержащий всяческие примеси, приводящие к такому результату.

Ранее мы писали, когда следует менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно. Также объясняли, почему не стоит заливать специальные присадки в двигатель автомобиля.