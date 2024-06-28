Какие виды антифриза существуют — можно ли их смешивать без ущерба для двигателя авто

Доливание антифриза. Фото: liveabout.com

Охлаждающая жидкость, или антифриз, помогает двигателю автомобиля поддерживать равномерную температуру во время жаркой погоды. Какими из них пользоваться и можно ли их смешивать.

Об этом написала The Sun.

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Антифриз какого цвета использовать

Чтобы узнать об этом, просмотрите инструкцию к автомобилю, содержащую информацию о техническом обслуживании машины. Антифризы могут быть разными — розовыми, красными, синими, зелеными, оранжевыми.

Желательно записывать, какую охлаждающую жидкость вы использовали, чтобы наверняка знать, что в будущем доливать.

Более старые автомобили используют синие и зеленые антифризы по технологии неорганических присадок IAT. Они могут работать два года или 96 000 км пробега.

С развитием технологий появились и усовершенствованные охлаждающие жидкости — розового и красного цветов, или их смеси — гибриды, которые прослужат до 160 000 км пробега. Чистой розовой жидкости вообще должно хватить до 10 лет или на 480 000 км.

Фото: 9meters.com

Можно ли смешивать красный и розовый антифриз

Красная и розовая охлаждающие жидкости считаются совместимыми. Однако без необходимости от этого следует воздержаться. Поскольку красный антифриз может сократить срок службы розового.

В состав розового антифриза OAT (технология органических кислот) входят:

вода;

этиленгликоль;

диэтиленгликоль;

себациновая кислота;

гидроксид калия.

В состав красного антифриза IAT (неорганической кислоты) входят:

вода;

этиленгликоль;

диэтиленгликоль;

вода;

соль органических кислот;

гидратированная неорганическая соль.

Если использовать антифриз неправильного цвета

Это может серьезно повредить двигатель автомобиля и его охлаждающую систему.

Может возникнуть замерзание в системе охлаждения.

Несовместимые антифризы могут образовывать гель, который закупоривает систему охлаждения, что приводит к перегреву двигателя.

Может привести к утечке водяного насоса, что в свою очередь — к потере охлаждающей жидкости.

Может привести к коррозии системы охлаждения, включая радиатор и водяной насос.

Смешивание различных антифризов может образовывать ил и другие отложения, влияющие на эффективность.

Если вы совершили ошибку, используя неподходящий антифриз, систему автомобиля придется промыть.

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