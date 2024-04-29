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П'ять речовин, які водії забувають міняти в авто — чому про них варто пам'ятати

29 квітня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Які речовини водії забувають міняти в авто — чому це важливо
Перевірка оливи. Фото: autozone.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Недбале ставлення до машини закінчиться, у кращому випадку, дуже дорогим ремонтом. Щоб автомобіль працював довго та надійно, потрібно не забувати насамперед про п'ять важливих рідин.

Про це написав Dexpens.

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1. Трансмісійна олива

В оливі коробки передач накопичуються дрібні металеві фрагменти, які прискорюють знос всього агрегату.

Як правило в інструкції з експлуатації пишуть, що олива в трансмісії залита одноразово на весь термін експлуатації авто. Втім, фахівці рекомендують робити це кожні 50-70 тис. км пробігу.

2. Гальмівна рідина

Застаріла гальмівна рідина втрачає свої експлуатаційні якості, в результаті чого погіршується робота гальмівної системи.

Через регулярні перепади температури в ході роботи гальмівної системи рідина насичується водою. Тому міняти періодично потрібно не лише гальмівні колодки, але й рідину.

3. Антифриз

Охолоджуюча рідина підлягає заміні кожні 2-3 роки за нормальної експлуатації авто в міських умовах.

Рідина з часом втрачає свої робочі якості, та не може добре охолоджувати двигун машини. Це призводить до утворення іржі на елементах агрегату та виходу їх з ладу.

4. Олива гідропідсилювача

Робота механізму неможлива без оливи для гідропідсилювача керма, яка з часом втрачає свої якості.

Міняти рідину потрібно раз на два роки. Вибирати слід лише конкретну оливу, рекомендовану виробником авто.

5. Антикорозійний склад

Один раз обробити кузов та забути про іржу не вийде. Здійснювати антикорозійну обробку автомобіля потрібно хоча б раз на 3-5 років.

Деяким кузовам потрібно це робити кожні два роки. Адже іржа рано чи пізно стане причиною серйозного ремонту.

Раніше ми писали, коли слід міняти моторну оливу, щоб двигун авто працював безперебійно. Також пояснювали, чому не варто заливати спеціальні присадки у двигун автомобіля.

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