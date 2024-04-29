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Пять веществ, которые водители забывают менять в авто — почему о них следует помнить

29 апреля 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Какие вещества водители забывают менять в авто — почему это важно
Проверка масла. Фото: autozone.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Небрежное отношение к машине закончится в лучшем случае очень дорогим ремонтом. Чтобы автомобиль работал долго и надежно, нужно не забывать, прежде всего, о пяти важных жидкостях.

Об этом написал Dexpens.

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1. Трансмиссионное масло

В масле коробки передач накапливаются мелкие металлические фрагменты, которые ускоряют износ всего агрегата.

Как правило, в инструкции по эксплуатации пишут, что масло в трансмиссии залито однократно на весь срок эксплуатации авто. Впрочем, специалисты рекомендуют делать это каждые 50–70 тыс. км пробега.

2. Тормозная жидкость

Старая тормозная жидкость теряет свои эксплуатационные качества, в результате чего ухудшается работа тормозной системы.

Из-за регулярных перепадов температуры в ходе работы тормозной системы, жидкость насыщается водой. Поэтому менять периодически нужно не только тормозные колодки, но и жидкость.

3. Антифриз

Охлаждающая жидкость подлежит замене каждые 2-3 года при нормальной эксплуатации авто в городских условиях.

Жидкость со временем теряет свои рабочие качества и не может хорошо охлаждать двигатель машины. Это приводит к образованию ржавчины на элементах агрегата и выходу их из строя.

4. Масло гидроусилителя

Работа механизма невозможна без масла для гидроусилителя руля, которое со временем теряет свои качества.

Менять жидкость нужно раз в два года. Выбирать следует только конкретное масло, рекомендованное производителем авто.

5. Антикоррозионный состав

Однажды обработать кузов и забыть про ржавчину не получится. Осуществлять антикоррозионную обработку автомобиля нужно хотя бы раз в 3-5 лет.

Некоторым кузовам это нужно делать каждые два года. Ведь ржавчина рано или поздно станет причиной серьезного ремонта.

Ранее мы писали, когда следует менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно. Также объясняли, почему не стоит заливать специальные присадки в двигатель автомобиля.

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