Які види антифризу існують та чи можна їх змішувати без шкоди для двигуна авто

Доливання антифризу. Фото: liveabout.com

Охолоджувальна рідина, або антифриз, допомагає двигуну автомобіля підтримувати рівномірну температуру під час спекотної погоди. Якими з них користуватися та чи можна їх змішувати.

Про це написала The Sun.

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Антифриз якого кольору використовувати

Щоб про це дізнатися, слід переглянути інструкцію до автомобіля, яка містить інформацію про технічне обслуговування машини. Антифризи можуть бути різними — рожевими, червоними, синіми, зеленими, помаранчевими.

Бажано записувати, яку охолоджувальну рідину ви використовували, щоб знати напевно, що у майбутньому доливати.

Старіші автомобілі використовують сині та зелені антифризи за технологією неорганічних присадок IAT. Вони можуть працювати два роки або 96 000 км пробігу.

З розвитком технологій з'явилися й вдосконалені охолоджувальні рідини — рожевого та червоного кольорів, або їхні суміші — гібриди, які прослужать до 160 000 км пробігу. Чистої рожевої рідини взагалі має вистачити до 10 років або на 480 000 км.

Фото: 9meters.com

Чи можна змішувати червоний та рожевий антифриз

Червона та рожева охолоджувальні рідини вважаються сумісними. Однак, без нагальної потреби від цього слід утриматися. Адже червоний антифриз може скоротити термін служби рожевого.

До складу рожевого антифризу OAT (технологія органічних кислот) входять:

вода;

етиленгліколь;

діетиленгліколь;

себацинова кислота;

гідроксид калію.

До складу червоного антифризу IAT (неорганічної кислоти) входять:

вода;

етиленгліколь;

діетиленгліколь;

вода;

сіль органічних кислот;

гідратована неорганічна сіль.

Якщо використати антифриз неправильного кольору

Це може серйозно пошкодити двигун автомобіля та його систему охолодження.

Може виникнути замерзання в системі охолодження.

Несумісні антифризи можуть утворювати гель, який закупорює систему охолодження, що призводить до перегріву двигуна.

Може призвести до витоку водяної помпи, що своєю чергою — до втрати охолоджувальної рідини.

Може спричинити корозію системи охолодження, включаючи радіатор та водяну помпу.

Змішування різних антифризів може утворювати мул та інші відкладення, які впливають на ефективність.

Якщо ви зробили помилку, використовуючи невідповідний антифриз, систему автомобіля доведеться промивати.

Раніше ми писали, що потрібно зробити, аби авто пережило літню спеку. Також ми розповідали, як розпізнати поганий двигун у вживаному авто.