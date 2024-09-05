На що потрібно звертати увагу при купівлі авто з пробігом — 10 важливих ознак

Продаж вживаних авто. Фото: winnerodesa.volvocarsdealer.com

Зазвичай продавці вживаних авто намагаються приховати проблеми, які має машина, перед потенційним покупцем. Відтак потрібно звертати увагу на низку ознак, які можуть вказувати на майбутні негаразди.

Про це написала Avtosota.

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1. Перекупник

Перший тривожний сигнал — продавець, схожий на перекупника. Його основною метою є максимізація прибутку, тому він може приховувати реальний стан машини. Краще купувати авто у приватного власника або у перевіреному автосалоні.

2. Незалежний техогляд

Якщо продавець відмовляється провести діагностику в незалежному сервісі, то це може свідчити про наявність прихованих дефектів.

3. Великий пробіг

Чим більший пробіг, тим вища ймовірність серйозного ремонту авто одразу після купівлі. Особливо слід остерігатися авто з пробігом понад 200 тис. км.

4. Багато власників

Машина напевно має приховані проблеми, якщо часто міняла власників. Адже кожен новий господар міг натрапляти на труднощі, та прагнув швидко позбутися авто.

5. ДТП або затоплення

Авто, які побували в аваріях або затопленнях, можуть мати серйозні пошкодження, які неможливо повністю усунути.

6. Таксі та комерційний транспорт

Автомобілі, що експлуатувалися як таксі або для комерційних цілей, схильні до швидкого зносу. Такі машини часто вимагають значних вкладень у ремонт та обслуговування.

7. Експлуатація у важких умовах

Якщо автомобіль використовувався в суворих кліматичних умовах, їздив бездоріжжям або в горах, його трансмісія, підвіска та двигун зазнавали серйозних навантажень.

8. Непотрібні опції

Додаткові опції можуть виявитися не лише непотрібними, але й дорогими в обслуговуванні. Чим складніша комплектація, тим дорожчий майбутній ремонт.

9. Занадто низька ціна

Це майже завжди ознака того, що з автомобілем не все гаразд. Можливо, машина потрапляла в ДТП або має юридичні проблеми.

10. Швидкий продаж

Продавець наполягає на швидкому укладанні угоди? Це може свідчити про бажання приховати недоліки автомобіля.

Раніше ми писали, як працюють європейські продавці автомобілів з пробігом. Також представляли ТОП-5 вживаних авто з надійними двигунами, які переживуть свої машини.