Вживані автомобілі — як в Європі організований продаж машин з пробігом

Продаж вживаних авто в Європі. Фото: northwestautomobilesltd.co.uk

В Європі більшість автомобілів з пробігом реалізують автодилери. Такі висновки зроблені на основі опитування продавців авто з Італії (63 компанії), Франції (61) та Польщі (54).

Про це з посиланням на дослідження компанії carVertical повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Вік автомобілів

Майже половина вживаних автомобілів, які продають мають дилери, мають вік 3-5 років, 33% — 6-9 років, лише 13% — 10 плюс років. Частка машин віком 1-2 роки становить 7%. А загальний середній вік вживаних авто на продаж в Європі становить 6,1 року.

Середні ціни

Найдорожчі автомобілі з пробігом купляють французи — середня ціна 30 000 євро, поляки віддають перевагу дешевшим варіантам — 21 300 євро. Італійці полюбляють маленькі міські авто, тому в Італії середні ціни виявилися найнижчими — 17 400 євро.

Як довго продаються авто

Протягом 1 місяця — 35% випадків.

Протягом 1-3 тижнів — 28%

Протягом 2-3 місяці — 28%.

Де продають автомобілі з пробігом

Найпопулярнішим місцем продажів вживаних авто в Польщі є онлайн-аукціони (69%). Французькі та італійські автосалони активно користуються онлайн-маркетплейсами (86% та 73% відповідно).

В Італії більшість дилерів все ще полюбляють фізичні ринки (67%). А в Польщі автобазари дилерам взагалі не цікаві (2%).

Звідки імпортують вживані машини

Найбільшу кількість авто з пробігом європейські дилери купують в Німеччині, на другому місці — Бельгія. Франція має найбільшу частку компаній, які везуть німецькі машини на вторинний ринок (72%).

Серед інших популярних країн для імпорту вживаних автомобілів — Нідерланди, Швеція, Італія, Австрія, Франція та Іспанія.

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