Подержанные автомобили — как в Европе организована продажа машин с пробегом

Продажа б/у автомобилей в Европе. Фото: northwestautomobilesltd.co.uk

В Европе большинство автомобилей с пробегом реализуют автодилеры. Такие выводы сделаны на основе опроса продавцов автомобилей из Италии (63 компании), Франции (61) и Польши (54).

Об этом со ссылкой на исследование компании carVertical сообщил Институт исследований авторынка.

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Возраст автомобилей

Почти половина подержанных автомобилей, которые продают дилеры, имеют возраст 3-5 лет, 33% — 6-9 лет, только 13% — 10 плюс лет. Доля машин в возрасте 1-2 года составляет 7%. А общий средний возраст подержанных авто на продажу в Европе составляет 6,1 года.

Средние цены

Самые дорогие автомобили с пробегом покупают французы — средняя цена 30 000 евро, поляки предпочитают более дешевые варианты — 21 300 евро. Итальянцы любят маленькие городские авто, поэтому в Италии средние цены оказались самыми низкими — 17 400 евро.

Как долго продаются авто

В течение 1 месяца — 35% случаев.

В течение 1-3 недель — 28%

В течение 2-3 месяцев — 28%.

Где продают автомобили с пробегом

Самым популярным местом продаж подержанных автомобилей в Польше являются онлайн-аукционы (69%). Французские и итальянские автосалоны активно пользуются онлайн-маркетплейсами (86% и 73% соответственно).

В Италии большинство дилеров все еще любят физические рынки (67%). А в Польше автобазары дилерам вообще не интересны (2%).

Откуда импортируют подержанные машины

Наибольшее количество автомобилей с пробегом европейские дилеры покупают в Германии, на втором месте — Бельгия. Франция имеет наибольшую часть компаний, которые везут немецкие машины на вторичный рынок (72%).

Среди других популярных стран для импорта подержанных автомобилей — Нидерланды, Швеция, Италия, Австрия, Франция и Испания.

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