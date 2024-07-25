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Обходите стороной — четыре худших немецких автомобиля на вторичном рынке

25 июля 2024 19:40
Святослав Мотюженко - Редактор
Четыре худших подержанных немецких авто, с которыми не стоит связываться
Подержанные немецкие автомобили. Фото: germancarspecialistltd.co.uk
Святослав Мотюженко - Редактор

На автопром Германии всегда работала высокая репутация инженеров крупных корпораций. Но не всегда все получается удачно, иногда даже известные производители выпускают модели, которые не оправдывают ожиданий автолюбителей.

Об этом написал Dexpens.

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Volkswagen Phaeton

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Фото: autoexpress.co.uk

Первый автомобиль представительского (S) класса за всю историю Volkswagen столкнулся с трудностями в борьбе с известными конкурентами.

Автомобиль получил передовые функции и роскошный интерьер. Однако сложные технологии и дороговизна обслуживания отпугивали многих потенциальных покупателей.

Выпускался в 2002-2016 годах, а с 2002 года производится, в основном ручной сборкой, на заводе в Дрездене.

BMW 7 Series (E65)

Обходите стороной — четыре худших немецких автомобиля на вторичном рынке - фото 2
Фото: wikipedia.org

Модель выпускалась в 2001-2008 годах. Кроме нетрадиционного внешнего вида, автомобиль имел проблемы с электричеством и трансмиссией, что несколько запятнало репутацию BMW.

Mercedes-Benz R-Class

Обходите стороной — четыре худших немецких автомобиля на вторичном рынке - фото 3
Фото: wikipedia.org

Mercedes-Benz R-Class (2005-2017) представили как премиальный минивэн, что затрудняло поиск своей ниши на рынке. Его слишком нетрадиционный дизайн не нашел отклика у потребителей. А низкая топливная эффективность и высокие затраты на обслуживание не прибавили модели поклонников.

Audi A4 B8

Обходите стороной — четыре худших немецких автомобиля на вторичном рынке - фото 4
Фото: wikipedia.org

Несмотря на то, что поколение B8 является частью высоко оцененной линейки Audi A4, оно подверглось критике. Авто имеет серьезные недостатки, в том числе высокий расход моторного масла и проблемы с цепью ГРМ, что повлияло на общую производительность машины.

Ранее были названы немецкие машины известных брендов, на которые сильно жалуются водители. Также автолюбители назвали три худших автомобиля из Китая.

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