Четыре худших подержанных немецких авто, с которыми не стоит связываться

Подержанные немецкие автомобили. Фото: germancarspecialistltd.co.uk

На автопром Германии всегда работала высокая репутация инженеров крупных корпораций. Но не всегда все получается удачно, иногда даже известные производители выпускают модели, которые не оправдывают ожиданий автолюбителей.

Об этом написал Dexpens.

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Volkswagen Phaeton

Фото: autoexpress.co.uk

Первый автомобиль представительского (S) класса за всю историю Volkswagen столкнулся с трудностями в борьбе с известными конкурентами.

Автомобиль получил передовые функции и роскошный интерьер. Однако сложные технологии и дороговизна обслуживания отпугивали многих потенциальных покупателей.

Выпускался в 2002-2016 годах, а с 2002 года производится, в основном ручной сборкой, на заводе в Дрездене.

BMW 7 Series (E65)

Фото: wikipedia.org

Модель выпускалась в 2001-2008 годах. Кроме нетрадиционного внешнего вида, автомобиль имел проблемы с электричеством и трансмиссией, что несколько запятнало репутацию BMW.

Mercedes-Benz R-Class

Фото: wikipedia.org

Mercedes-Benz R-Class (2005-2017) представили как премиальный минивэн, что затрудняло поиск своей ниши на рынке. Его слишком нетрадиционный дизайн не нашел отклика у потребителей. А низкая топливная эффективность и высокие затраты на обслуживание не прибавили модели поклонников.

Audi A4 B8

Фото: wikipedia.org

Несмотря на то, что поколение B8 является частью высоко оцененной линейки Audi A4, оно подверглось критике. Авто имеет серьезные недостатки, в том числе высокий расход моторного масла и проблемы с цепью ГРМ, что повлияло на общую производительность машины.

Ранее были названы немецкие машины известных брендов, на которые сильно жалуются водители. Также автолюбители назвали три худших автомобиля из Китая.