Чотири найгірші вживані німецькі авто, з якими не варто зв'язуватися

Вживані німецькі авто. Фото: germancarspecialistltd.co.uk

На автопром Німеччини завжди працювала висока репутація інженерів великих корпорацій. Але не завжди все виходить вдало, й інколи навіть відомі виробники випускають моделі, які не виправдовують очікувань автолюбителів.

Про це написав Dexpens.

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Volkswagen Phaeton

Фото: autoexpress.co.uk

Перший автомобіль представницького (S) класу за всю історію Volkswagen натрапив на труднощі у боротьбі з відомими конкурентами.

Авто отримало передові функції та розкішний інтер’єр. Проте складні технології та дорожнеча обслуговування відлякували багатьох потенційних покупців.

Випускався у 2002 — 2016 роках, а з 2002 року виробляється, в основному ручною збіркою, на заводі в Дрездені.

BMW 7 Series (E65)

Фото: wikipedia.org

Модель випускалася у 2001 — 2008 роках. Окрім нетрадиційного зовнішнього вигляду, авто мало проблеми з електрикою та трансмісією, що дещо заплямувало репутацію BMW.

Mercedes-Benz R-Class

Фото: wikipedia.org

Mercedes-Benz R-Class (2005—2017) представили як преміальний мінівен, що ускладнювало пошук своєї ніші на ринку. Його надто нетрадиційний дизайн не знайшов відгуку у споживачів. А низька паливна ефективність та високі витрати на обслуговування не додали моделі шанувальників.

Audi A4 B8

Фото: wikipedia.org

Попри те, що покоління B8 є частиною високо оціненої лінійки Audi A4, воно зазнало критики. Авто має серйозні недоліки, зокрема високу витрату моторної оливи та проблеми з ланцюгом ГРМ, що вплинуло на загальну продуктивність машини.

Раніше були названі німецькі машини відомих брендів, на які сильно скаржаться водії. Також автолюбителі назвали три найгірші автомобілі з Китаю.