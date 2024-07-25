Чотири найгірші вживані німецькі авто, з якими не варто зв'язуватися

Оминайте стороною — чотири найгірші німецькі автомобілі на вторинному ринку
На автопром Німеччини завжди працювала висока репутація інженерів великих корпорацій. Але не завжди все виходить вдало, й інколи навіть відомі виробники випускають моделі, які не виправдовують очікувань автолюбителів.
Про це написав Dexpens.
Volkswagen Phaeton
Перший автомобіль представницького (S) класу за всю історію Volkswagen натрапив на труднощі у боротьбі з відомими конкурентами.
Авто отримало передові функції та розкішний інтер’єр. Проте складні технології та дорожнеча обслуговування відлякували багатьох потенційних покупців.
Випускався у 2002 — 2016 роках, а з 2002 року виробляється, в основному ручною збіркою, на заводі в Дрездені.
BMW 7 Series (E65)
Модель випускалася у 2001 — 2008 роках. Окрім нетрадиційного зовнішнього вигляду, авто мало проблеми з електрикою та трансмісією, що дещо заплямувало репутацію BMW.
Mercedes-Benz R-Class
Mercedes-Benz R-Class (2005—2017) представили як преміальний мінівен, що ускладнювало пошук своєї ніші на ринку. Його надто нетрадиційний дизайн не знайшов відгуку у споживачів. А низька паливна ефективність та високі витрати на обслуговування не додали моделі шанувальників.
Audi A4 B8
Попри те, що покоління B8 є частиною високо оціненої лінійки Audi A4, воно зазнало критики. Авто має серйозні недоліки, зокрема високу витрату моторної оливи та проблеми з ланцюгом ГРМ, що вплинуло на загальну продуктивність машини.
Раніше були названі німецькі машини відомих брендів, на які сильно скаржаться водії. Також автолюбителі назвали три найгірші автомобілі з Китаю.
Читайте Новини.LIVE!