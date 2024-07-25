Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Оминайте стороною — чотири найгірші німецькі автомобілі на вторинному ринку arrow

Оминайте стороною — чотири найгірші німецькі автомобілі на вторинному ринку

25 липня 2024 19:40
Святослав Мотюженко - Редактор
Чотири найгірші вживані німецькі авто, з якими не варто зв'язуватися
Вживані німецькі авто. Фото: germancarspecialistltd.co.uk
Святослав Мотюженко - Редактор

На автопром Німеччини завжди працювала висока репутація інженерів великих корпорацій. Але не завжди все виходить вдало, й інколи навіть відомі виробники випускають моделі, які не виправдовують очікувань автолюбителів.

Про це написав Dexpens.

Читайте також:

Volkswagen Phaeton

null
Фото: autoexpress.co.uk

Перший автомобіль представницького (S) класу за всю історію Volkswagen натрапив на труднощі у боротьбі з відомими конкурентами.

Авто отримало передові функції та розкішний інтер’єр. Проте складні технології та дорожнеча обслуговування відлякували багатьох потенційних покупців.

Випускався у 2002 — 2016 роках, а з 2002 року виробляється, в основному ручною збіркою, на заводі в Дрездені.

BMW 7 Series (E65)

Оминайте стороною — чотири найгірші німецькі автомобілі на вторинному ринку - фото 2
Фото: wikipedia.org

Модель випускалася у 2001 — 2008 роках. Окрім нетрадиційного зовнішнього вигляду, авто мало проблеми з електрикою та трансмісією, що дещо заплямувало репутацію BMW.

Mercedes-Benz R-Class

Оминайте стороною — чотири найгірші німецькі автомобілі на вторинному ринку - фото 3
Фото: wikipedia.org

Mercedes-Benz R-Class (2005—2017) представили як преміальний мінівен, що ускладнювало пошук своєї ніші на ринку. Його надто нетрадиційний дизайн не знайшов відгуку у споживачів. А низька паливна ефективність та високі витрати на обслуговування не додали моделі шанувальників.

Audi A4 B8

Оминайте стороною — чотири найгірші німецькі автомобілі на вторинному ринку - фото 4
Фото: wikipedia.org

 Попри те, що покоління B8 є частиною високо оціненої лінійки Audi A4, воно зазнало критики. Авто має серйозні недоліки, зокрема високу витрату моторної оливи та проблеми з ланцюгом ГРМ, що вплинуло на загальну продуктивність машини.

Раніше були названі німецькі машини відомих брендів, на які сильно скаржаться водії. Також автолюбителі назвали три найгірші автомобілі з Китаю.

Німеччина ремонт авто поради автомобіль продаж авто

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця