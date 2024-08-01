ТОП-5 подержанных автомобилей Volvo, которые стоит купить в 2024 году

Пять лучших подержанных автомобилей Volvo для покупки в 2024 году
Ранее машины Volvo были синонимом компактного универсала, но сегодня большинство фишек бренда переместились на кроссоверы, хотя острые акценты на практичности и безопасности со временем не изменились. И в этой категории лучшая семейная машина Volvo XC40.
Рейтинг составили эксперты What Car.
1. Volvo XC40
Volvo XC40 сочетает в себе большое пространство для пассажиров и практичный багажник со стильным интерьером, необычайно плавным ходом и первоклассной безопасностью. Он доступен с большим разнообразием двигателей — бензиновых и дизельных. Также можно выбрать гибриды и электромобили.
2. Volvo XC90
Самый большой кроссовер бренда, доступный в 7-местной версии. Он роскошный, имеет гибридный вариант. XC90 дороже, но своих денег стоит.
3. Volvo XC60
Модель меньше XC90, но больше XC40. Машина получила большинство сильных сторон предыдущих автомобилей, в том числе стильный интерьер и комфорт во время поездок.
4. Volvo V90
Стильный и практичный универсал. Роскошь машины подчеркивают кожаный салон и отделка из шпона дуба или ясеня.
5. Volvo S90
Седан представительского класса обладает всеми отличными качествами универсала — огромным внутренним пространством и комфортной ездой. Отличается от V90 чуть меньшим багажником и более интересной ценой.
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