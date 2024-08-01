ТОП-5 подержанных автомобилей Volvo, которые стоит купить в 2024 году

Модели Volvo. Фото: volvocarsramsey.com

Ранее машины Volvo были синонимом компактного универсала, но сегодня большинство фишек бренда переместились на кроссоверы, хотя острые акценты на практичности и безопасности со временем не изменились. И в этой категории лучшая семейная машина Volvo XC40.

Рейтинг составили эксперты What Car.

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1. Volvo XC40

Фото: whichcar.com.au

Volvo XC40 сочетает в себе большое пространство для пассажиров и практичный багажник со стильным интерьером, необычайно плавным ходом и первоклассной безопасностью. Он доступен с большим разнообразием двигателей — бензиновых и дизельных. Также можно выбрать гибриды и электромобили.

2. Volvo XC90

Фото: motortrend.com

Самый большой кроссовер бренда, доступный в 7-местной версии. Он роскошный, имеет гибридный вариант. XC90 дороже, но своих денег стоит.

3. Volvo XC60

Фото: motor1.com

Модель меньше XC90, но больше XC40. Машина получила большинство сильных сторон предыдущих автомобилей, в том числе стильный интерьер и комфорт во время поездок.

4. Volvo V90

Фото: caranddriver.com

Стильный и практичный универсал. Роскошь машины подчеркивают кожаный салон и отделка из шпона дуба или ясеня.

5. Volvo S90

Фото: motortrend.com

Седан представительского класса обладает всеми отличными качествами универсала — огромным внутренним пространством и комфортной ездой. Отличается от V90 чуть меньшим багажником и более интересной ценой.

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