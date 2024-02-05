Рейтинг самых безопасных автомобилей в 2024 году

ТОП-10 автобрендов, которые продают самые безопасные автомобили в мире
5 февраля 2024 19:50
Производители отдают себе отчет, насколько большое внимание клиенты уделяют безопасности, и это находит воплощение в современных автомобилях. Фото: avtoprom.ua
Благодаря достижениям мирового автопрома общая безопасность автомобиля еще никогда не была лучше. Сегодня многие модели базового уровня предлагают те же системы безопасности, что и седаны за 100 тыс. долларов всего несколько лет назад.
Об этом написал Hot Cars.
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Эксперты HotCars составили ТОП-10 на основе анализа рейтингов безопасности автомобилей NHTSA (Национальная администрация безопасности дорожного движения США) и IIHS (Американский страховой институт дорожной безопасности).
ТОП-10 самых безопасных автомобилей в 2024 году
- Genesis: 10 баллов из 10.
- Acura: 10/10
- Volvo: 9.67/10
- Subaru: 9.63/10
- BMW: 9.56/10
- Volkswagen: 9.47/10
- Hyundai: 9.43/10
- Mazda: 9.33/10
- Nissan: 9.27/10
- Ford: 8.92/10
Genesis
Самые безопасные модели Genesis в 2024 году
- 2024 Genesis G80.
- 2024 Genesis электрифицированный G80.
- 2023-24 Genesis G90.
- 2024 Genesis GV60.
- 2023-24 Genesis GV70.
- 2023-24 Genesis электрифицированный GV70.
- 2024 Genesis GV80.
Передовые системы безопасности Genesis
- Предупреждение о столкновении спереди.
- Автоматическое экстренное торможение задним и передним ходом.
- Камера слепых зон.
- Мониторинг слепых зон.
- Система предупреждения о перекрестном движении сзади.
- Система помощи при удержании в полосе движения.
- Система слежения за полосой движения.
- Предупреждение о съезде с полосы движения.
- Контроль внимания водителя.
- Помощник безопасного выезда.
Acura
Самые безопасные модели Acura в 2024 году
- 2023-2024 Acura Integra.
- 2023–2024 Acura MDX.
- 2023–2024 Acura RDX.
Передовые системы безопасности Acura
- Адаптивный круиз-контроль с функцией остановки и трогания с места.
- Мониторинг слепых зон.
- Предупреждение о перекрестном движении сзади.
- Предупреждение о столкновении спереди.
- Автоматическое экстренное торможение передним ходом.
- Предупреждение о съезде с полосы движения.
- Система помощи при удержании в полосе движения.
- Выявление пешеходов.
- Контроль внимания водителя.
- Автоматическое экстренное торможение задним ходом.
- Передние и задние датчики парковки.
- Смягчение съезда с дороги.
Ранее IIHS назвал самые безопасные автомобили 2023 года. Также институт выяснил, какие седаны небезопасны для пассажиров на заднем сиденье.
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