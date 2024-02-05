Рейтинг самых безопасных автомобилей в 2024 году

Производители отдают себе отчет, насколько большое внимание клиенты уделяют безопасности, и это находит воплощение в современных автомобилях. Фото: avtoprom.ua

Благодаря достижениям мирового автопрома общая безопасность автомобиля еще никогда не была лучше. Сегодня многие модели базового уровня предлагают те же системы безопасности, что и седаны за 100 тыс. долларов всего несколько лет назад.

Об этом написал Hot Cars.

Читайте также:

Эксперты HotCars составили ТОП-10 на основе анализа рейтингов безопасности автомобилей NHTSA (Национальная администрация безопасности дорожного движения США) и IIHS (Американский страховой институт дорожной безопасности).

ТОП-10 самых безопасных автомобилей в 2024 году

Genesis: 10 баллов из 10. Acura: 10/10 Volvo: 9.67/10 Subaru: 9.63/10 BMW: 9.56/10 Volkswagen: 9.47/10 Hyundai: 9.43/10 Mazda: 9.33/10 Nissan: 9.27/10 Ford: 8.92/10

Genesis

Фото: genesisofsouthwesthouston.com

Самые безопасные модели Genesis в 2024 году

2024 Genesis G80.

2024 Genesis электрифицированный G80.

2023-24 Genesis G90.

2024 Genesis GV60.

2023-24 Genesis GV70.

2023-24 Genesis электрифицированный GV70.

2024 Genesis GV80.

Передовые системы безопасности Genesis

Предупреждение о столкновении спереди.

Автоматическое экстренное торможение задним и передним ходом.

Камера слепых зон.

Мониторинг слепых зон.

Система предупреждения о перекрестном движении сзади.

Система помощи при удержании в полосе движения.

Система слежения за полосой движения.

Предупреждение о съезде с полосы движения.

Контроль внимания водителя.

Помощник безопасного выезда.

Acura

Фото: carbuzz.com

Самые безопасные модели Acura в 2024 году

2023-2024 Acura Integra.

2023–2024 Acura MDX.

2023–2024 Acura RDX.

Передовые системы безопасности Acura

Адаптивный круиз-контроль с функцией остановки и трогания с места.

Мониторинг слепых зон.

Предупреждение о перекрестном движении сзади.

Предупреждение о столкновении спереди.

Автоматическое экстренное торможение передним ходом.

Предупреждение о съезде с полосы движения.

Система помощи при удержании в полосе движения.

Выявление пешеходов.

Контроль внимания водителя.

Автоматическое экстренное торможение задним ходом.

Передние и задние датчики парковки.

Смягчение съезда с дороги.

Ранее IIHS назвал самые безопасные автомобили 2023 года. Также институт выяснил, какие седаны небезопасны для пассажиров на заднем сиденье.