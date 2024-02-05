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ТОП-10 автобрендов, которые продают самые безопасные автомобили в мире

5 февраля 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Рейтинг самых безопасных автомобилей в 2024 году
Производители отдают себе отчет, насколько большое внимание клиенты уделяют безопасности, и это находит воплощение в современных автомобилях. Фото: avtoprom.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Благодаря достижениям мирового автопрома общая безопасность автомобиля еще никогда не была лучше. Сегодня многие модели базового уровня предлагают те же системы безопасности, что и седаны за 100 тыс. долларов всего несколько лет назад.

Об этом написал Hot Cars.

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Эксперты HotCars составили ТОП-10 на основе анализа рейтингов безопасности автомобилей NHTSA (Национальная администрация безопасности дорожного движения США) и IIHS (Американский страховой институт дорожной безопасности).

ТОП-10 самых безопасных автомобилей в 2024 году

  1. Genesis: 10 баллов из 10.
  2. Acura: 10/10
  3. Volvo: 9.67/10
  4. Subaru: 9.63/10
  5. BMW: 9.56/10
  6. Volkswagen: 9.47/10
  7. Hyundai: 9.43/10
  8. Mazda: 9.33/10
  9. Nissan: 9.27/10
  10. Ford: 8.92/10

Genesis

Фото: genesisofsouthwesthouston.com

Самые безопасные модели Genesis в 2024 году

  • 2024 Genesis G80.
  • 2024 Genesis электрифицированный G80.
  • 2023-24 Genesis G90.
  • 2024 Genesis GV60.
  • 2023-24 Genesis GV70.
  • 2023-24 Genesis электрифицированный GV70.
  • 2024 Genesis GV80.

Передовые системы безопасности Genesis

  • Предупреждение о столкновении спереди.
  • Автоматическое экстренное торможение задним и передним ходом.
  • Камера слепых зон.
  • Мониторинг слепых зон.
  • Система предупреждения о перекрестном движении сзади.
  • Система помощи при удержании в полосе движения.
  • Система слежения за полосой движения.
  • Предупреждение о съезде с полосы движения.
  • Контроль внимания водителя.
  • Помощник безопасного выезда.

Acura

Фото: carbuzz.com

Самые безопасные модели Acura в 2024 году

  • 2023-2024 Acura Integra.
  • 2023–2024 Acura MDX.
  • 2023–2024 Acura RDX.

Передовые системы безопасности Acura

  • Адаптивный круиз-контроль с функцией остановки и трогания с места.
  • Мониторинг слепых зон.
  • Предупреждение о перекрестном движении сзади.
  • Предупреждение о столкновении спереди.
  • Автоматическое экстренное торможение передним ходом.
  • Предупреждение о съезде с полосы движения.
  • Система помощи при удержании в полосе движения.
  • Выявление пешеходов.
  • Контроль внимания водителя.
  • Автоматическое экстренное торможение задним ходом.
  • Передние и задние датчики парковки.
  • Смягчение съезда с дороги.

Ранее IIHS назвал самые безопасные автомобили 2023 года. Также институт выяснил, какие седаны небезопасны для пассажиров на заднем сиденье.

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технологии
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