Рейтинг найбезпечніших автомобілів у 2024 році

ТОП-10 автобрендів, які продають найбезпечніші автомобілі у світі
5 лютого 2024 19:50
Виробники усвідомлюють, наскільки велику увагу клієнти приділяють безпеці, і це знаходить втілення в сучасних автомобілях. Фото: avtoprom.ua
Завдяки досягненням світового автопрому загальна безпека автомобіля ще ніколи не була кращою. Сьогодні багато моделей базового рівня пропонують ті ж системи безпеки, що й седани за 100 тис. доларів всього кілька років тому.
Про це написав Hot Cars.
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Експерти HotCars склали ТОП-10 на основі аналізу рейтингів безпеки автомобілів від NHTSA (Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США) та IIHS (Американський страховий інститут дорожньої безпеки).
ТОП-10 найбезпечніших автомобілів у 2024 році
- Genesis: 10 балів з 10.
- Acura: 10/10
- Volvo: 9.67/10
- Subaru: 9.63/10
- BMW: 9.56/10
- Volkswagen: 9.47/10
- Hyundai: 9.43/10
- Mazda: 9.33/10
- Nissan: 9.27/10
- Ford: 8.92/10
Genesis
Найбезпечніші моделі Genesis у 2024 році
- 2024 Genesis G80.
- 2024 Genesis електрифікований G80.
- 2023-24 Genesis G90.
- 2024 Genesis GV60.
- 2023-24 Genesis GV70.
- 2023-24 Genesis електрифікований GV70.
- 2024 Genesis GV80.
Передові системи безпеки Genesis
- Попередження про зіткнення спереду.
- Автоматичне екстрене гальмування заднім та переднім ходом.
- Камера сліпих зон.
- Моніторинг сліпих зон.
- Система попередження про перехресний рух ззаду.
- Система допомоги при утриманні в смузі руху.
- Система стеження за смугою руху.
- Попередження про з'їзд зі смуги руху.
- Контроль уваги водія.
- Асистент безпечного виїзду.
Acura
Найбезпечніші моделі Acura у 2024 році
- 2023-2024 Acura Integra.
- 2023-2024 Acura MDX.
- 2023-2024 Acura RDX.
Передові системи безпеки Acura
- Адаптивний круїз-контроль з функцією зупинки та рушання з місця.
- Моніторинг сліпих зон.
- Попередження про перехресний рух ззаду.
- Попередження про зіткнення спереду.
- Автоматичне екстрене гальмування переднім ходом.
- Попередження про з'їзд зі смуги руху.
- Система допомоги при утриманні в смузі руху.
- Виявлення пішоходів.
- Контроль уваги водія.
- Автоматичне екстрене гальмування заднім ходом.
- Передні та задні датчики паркування.
- Пом'якшення з'їзду з дороги.
Раніше IIHS назвав найбезпечніші авто 2023 року. Також інститут з'ясував, які седани небезпечні для пасажирів на задньому сидінні.
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