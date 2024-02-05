Рейтинг найбезпечніших автомобілів у 2024 році

Виробники усвідомлюють, наскільки велику увагу клієнти приділяють безпеці, і це знаходить втілення в сучасних автомобілях. Фото: avtoprom.ua

Завдяки досягненням світового автопрому загальна безпека автомобіля ще ніколи не була кращою. Сьогодні багато моделей базового рівня пропонують ті ж системи безпеки, що й седани за 100 тис. доларів всього кілька років тому.

Про це написав Hot Cars.

Читайте також:

Експерти HotCars склали ТОП-10 на основі аналізу рейтингів безпеки автомобілів від NHTSA (Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США) та IIHS (Американський страховий інститут дорожньої безпеки).

ТОП-10 найбезпечніших автомобілів у 2024 році

Genesis: 10 балів з 10. Acura: 10/10 Volvo: 9.67/10 Subaru: 9.63/10 BMW: 9.56/10 Volkswagen: 9.47/10 Hyundai: 9.43/10 Mazda: 9.33/10 Nissan: 9.27/10 Ford: 8.92/10

Genesis

Фото: genesisofsouthwesthouston.com

Найбезпечніші моделі Genesis у 2024 році

2024 Genesis G80.

2024 Genesis електрифікований G80.

2023-24 Genesis G90.

2024 Genesis GV60.

2023-24 Genesis GV70.

2023-24 Genesis електрифікований GV70.

2024 Genesis GV80.

Передові системи безпеки Genesis

Попередження про зіткнення спереду.

Автоматичне екстрене гальмування заднім та переднім ходом.

Камера сліпих зон.

Моніторинг сліпих зон.

Система попередження про перехресний рух ззаду.

Система допомоги при утриманні в смузі руху.

Система стеження за смугою руху.

Попередження про з'їзд зі смуги руху.

Контроль уваги водія.

Асистент безпечного виїзду.

Acura

Фото: carbuzz.com

Найбезпечніші моделі Acura у 2024 році

2023-2024 Acura Integra.

2023-2024 Acura MDX.

2023-2024 Acura RDX.

Передові системи безпеки Acura

Адаптивний круїз-контроль з функцією зупинки та рушання з місця.

Моніторинг сліпих зон.

Попередження про перехресний рух ззаду.

Попередження про зіткнення спереду.

Автоматичне екстрене гальмування переднім ходом.

Попередження про з'їзд зі смуги руху.

Система допомоги при утриманні в смузі руху.

Виявлення пішоходів.

Контроль уваги водія.

Автоматичне екстрене гальмування заднім ходом.

Передні та задні датчики паркування.

Пом'якшення з'їзду з дороги.

Раніше IIHS назвав найбезпечніші авто 2023 року. Також інститут з'ясував, які седани небезпечні для пасажирів на задньому сидінні.