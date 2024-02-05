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ТОП-10 автобрендів, які продають найбезпечніші автомобілі у світі

5 лютого 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Рейтинг найбезпечніших автомобілів у 2024 році
Виробники усвідомлюють, наскільки велику увагу клієнти приділяють безпеці, і це знаходить втілення в сучасних автомобілях. Фото: avtoprom.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Завдяки досягненням світового автопрому загальна безпека автомобіля ще ніколи не була кращою. Сьогодні багато моделей базового рівня пропонують ті ж системи безпеки, що й седани за 100 тис. доларів всього кілька років тому.

Про це написав Hot Cars.

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Експерти HotCars склали ТОП-10 на основі аналізу рейтингів безпеки автомобілів від NHTSA (Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США) та IIHS (Американський страховий інститут дорожньої безпеки).

ТОП-10 найбезпечніших автомобілів у 2024 році

  1. Genesis: 10 балів з 10.
  2. Acura: 10/10
  3. Volvo: 9.67/10
  4. Subaru: 9.63/10
  5. BMW: 9.56/10
  6. Volkswagen: 9.47/10
  7. Hyundai: 9.43/10
  8. Mazda: 9.33/10
  9. Nissan: 9.27/10
  10. Ford: 8.92/10

Genesis

Фото: genesisofsouthwesthouston.com

Найбезпечніші моделі Genesis у 2024 році

  • 2024 Genesis G80.
  • 2024 Genesis електрифікований G80.
  • 2023-24 Genesis G90.
  • 2024 Genesis GV60.
  • 2023-24 Genesis GV70.
  • 2023-24 Genesis електрифікований GV70.
  • 2024 Genesis GV80.

Передові системи безпеки Genesis

  • Попередження про зіткнення спереду.
  • Автоматичне екстрене гальмування заднім та переднім ходом.
  • Камера сліпих зон.
  • Моніторинг сліпих зон.
  • Система попередження про перехресний рух ззаду.
  • Система допомоги при утриманні в смузі руху.
  • Система стеження за смугою руху.
  • Попередження про з'їзд зі смуги руху.
  • Контроль уваги водія.
  • Асистент безпечного виїзду.

Acura

Фото: carbuzz.com

Найбезпечніші моделі Acura у 2024 році

  • 2023-2024 Acura Integra.
  • 2023-2024 Acura MDX.
  • 2023-2024 Acura RDX.

Передові системи безпеки Acura

  • Адаптивний круїз-контроль з функцією зупинки та рушання з місця.
  • Моніторинг сліпих зон.
  • Попередження про перехресний рух ззаду.
  • Попередження про зіткнення спереду.
  • Автоматичне екстрене гальмування переднім ходом.
  • Попередження про з'їзд зі смуги руху.
  • Система допомоги при утриманні в смузі руху.
  • Виявлення пішоходів.
  • Контроль уваги водія.
  • Автоматичне екстрене гальмування заднім ходом.
  • Передні та задні датчики паркування.
  • Пом'якшення з'їзду з дороги.

Раніше IIHS назвав найбезпечніші авто 2023 року. Також інститут з'ясував, які седани небезпечні для пасажирів на задньому сидінні.

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автомобіль
безпека

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