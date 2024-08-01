ТОП-5 вживаних автомобілів Volvo, які варто купити у 2024 році

Моделі Volvo. Фото: volvocarsramsey.com

Раніше машини Volvo були синонімом компактного універсала, але сьогодні переважна більшість фішок бренду перемістилися на кросовери, хоча гострі акценти на практичності та безпеці з часом не змінилися. І в цій категорії найкращою є сімейна машина Volvo XC40.

Рейтинг склали експерти What Car.

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1. Volvo XC40

Фото: whichcar.com.au

Volvo XC40 поєднує в собі великий простір для пасажирів та практичний багажник зі стильним інтер’єром, надзвичайно плавним ходом та першокласною безпекою. Він доступний з великою різноманітністю двигунів — бензинових та дизельних. Також можна вибрати гібриди та електромобіль.

2. Volvo XC90

Фото: motortrend.com

Найбільший кросовер бренду доступний у 7-місній версії. Він розкішний та має гібридний варіант. XC90 є дорожчим, але своїх грошей коштує.

3. Volvo XC60

Фото: motor1.com

Модель менша за XC90, але більша за XC40. Машина отримала більшістю сильних сторін попередніх автомобілів, зокрема стильний інтер’єр та комфорт під час поїздок.

4. Volvo V90

Фото: caranddriver.com

Стильний та практичний універсал. Розкіш машини підкреслюють шкіряний салон та оздоблення зі шпону дуба або ясена.

5. Volvo S90

Фото: motortrend.com

Седан представницького класу володіє всіма чудовими якостями універсалу – величезним внутрішнім простором та комфортною їздою. Відрізняється від V90 трохи меншим багажником та цікавішою ціною.

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