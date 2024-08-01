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П'ять найкращих вживаних автомобілів Volvo для придбання у 2024 році

1 серпня 2024 19:45
Валентин Бандура - Редактор
ТОП-5 вживаних автомобілів Volvo, які варто купити у 2024 році
Моделі Volvo. Фото: volvocarsramsey.com
Валентин Бандура - Редактор

Раніше машини Volvo були синонімом компактного універсала, але сьогодні переважна більшість фішок бренду перемістилися на кросовери, хоча гострі акценти на практичності та безпеці з часом не змінилися. І в цій категорії найкращою є сімейна машина Volvo XC40.

Рейтинг склали експерти What Car.

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1. Volvo XC40

П'ять найкращих вживаних автомобілів Volvo для придбання у 2024 році - фото 1
Фото: whichcar.com.au

Volvo XC40 поєднує в собі великий простір для пасажирів та практичний багажник зі  стильним інтер’єром, надзвичайно плавним ходом та першокласною безпекою. Він доступний з великою різноманітністю двигунів — бензинових та дизельних. Також можна вибрати гібриди та електромобіль.

2. Volvo XC90

П'ять найкращих вживаних автомобілів Volvo для придбання у 2024 році - фото 2
Фото: motortrend.com

Найбільший кросовер бренду доступний у 7-місній версії. Він розкішний та має гібридний варіант. XC90 є дорожчим, але своїх грошей коштує.

3. Volvo XC60

П'ять найкращих вживаних автомобілів Volvo для придбання у 2024 році - фото 3
Фото: motor1.com

Модель менша за XC90, але більша за XC40. Машина отримала більшістю сильних сторін попередніх автомобілів, зокрема стильний інтер’єр та комфорт під час поїздок.

4. Volvo V90

П'ять найкращих вживаних автомобілів Volvo для придбання у 2024 році - фото 4
Фото: caranddriver.com

Стильний та практичний універсал. Розкіш машини підкреслюють шкіряний салон та оздоблення зі шпону дуба або ясена.

5. Volvo S90

П'ять найкращих вживаних автомобілів Volvo для придбання у 2024 році - фото 5
Фото: motortrend.com

Седан представницького класу володіє всіма чудовими якостями універсалу – величезним внутрішнім простором та комфортною їздою. Відрізняється від V90 трохи меншим багажником та цікавішою ціною.

Раніше автовласники попередили про вісім найгірших вживаних авто у 2024 році. Також ми писали про чотири альтернативи Toyota RAV4 на вторинному ринку за ціною до 25 тисяч доларів.

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