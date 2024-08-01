ТОП-5 вживаних автомобілів Volvo, які варто купити у 2024 році

П'ять найкращих вживаних автомобілів Volvo для придбання у 2024 році
Раніше машини Volvo були синонімом компактного універсала, але сьогодні переважна більшість фішок бренду перемістилися на кросовери, хоча гострі акценти на практичності та безпеці з часом не змінилися. І в цій категорії найкращою є сімейна машина Volvo XC40.
Рейтинг склали експерти What Car.
1. Volvo XC40
Volvo XC40 поєднує в собі великий простір для пасажирів та практичний багажник зі стильним інтер’єром, надзвичайно плавним ходом та першокласною безпекою. Він доступний з великою різноманітністю двигунів — бензинових та дизельних. Також можна вибрати гібриди та електромобіль.
2. Volvo XC90
Найбільший кросовер бренду доступний у 7-місній версії. Він розкішний та має гібридний варіант. XC90 є дорожчим, але своїх грошей коштує.
3. Volvo XC60
Модель менша за XC90, але більша за XC40. Машина отримала більшістю сильних сторін попередніх автомобілів, зокрема стильний інтер’єр та комфорт під час поїздок.
4. Volvo V90
Стильний та практичний універсал. Розкіш машини підкреслюють шкіряний салон та оздоблення зі шпону дуба або ясена.
5. Volvo S90
Седан представницького класу володіє всіма чудовими якостями універсалу – величезним внутрішнім простором та комфортною їздою. Відрізняється від V90 трохи меншим багажником та цікавішою ціною.
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