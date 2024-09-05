На что нужно обращать внимание при покупке авто с пробегом — 10 важных признаков

Продажа подержанных авто. Фото: winnerodesa.volvocarsdealer.com

Обычно продавцы подержанных авто пытаются скрыть проблемы машины перед потенциальным покупателем. Следовательно, нужно обращать внимание на ряд признаков, которые могут указывать на будущие неприятности.

Об этом написала Avtosota.

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1. Перекупщик

Первый тревожный сигнал — продавец, похожий на перекупщика. Его основной целью является максимизация прибыли, поэтому он может скрывать реальное состояние машины. Лучше покупать авто у частного владельца или в проверенном автосалоне.

2. Независимый техосмотр

Если продавец отказывается провести диагностику в независимом сервисе, это может свидетельствовать о наличии скрытых дефектов.

3. Большой пробег

Чем больше пробег, тем выше вероятность серьезного ремонта авто сразу после покупки. Особо следует остерегаться авто с пробегом более 200 тыс. км.

4. Много владельцев

Машина наверняка испытывает скрытые проблемы, если часто меняла владельцев. Ведь каждый новый хозяин мог наталкиваться на трудности и стремился быстро избавиться от авто.

5. ДТП или затопление

Автомобили, побывавшие в авариях или затоплениях, могут иметь серьезные повреждения, которые невозможно полностью устранить.

6. Такси и коммерческий транспорт

Автомобили, эксплуатируемые как такси или для коммерческих целей, подвержены быстрому износу. Такие машины часто требуют значительных вложений в ремонт и обслуживание.

7. Эксплуатация в тяжелых условиях

Если автомобиль использовался в суровых климатических условиях, ездил по бездорожью или в горах, его трансмиссия, подвеска и двигатель испытывали серьезные нагрузки.

8. Ненужные опции

Дополнительные опции могут оказаться не только ненужными, но и дорогими в обслуживании. Чем сложнее комплектация, тем дороже будущий ремонт.

9. Слишком низкая цена

Это почти всегда признак того, что с автомобилем не все хорошо. Возможно, машина попадала в ДТП или имеет юридические проблемы.

10. Быстрая продажа

Продавец настаивает на быстром заключении сделки? Это может свидетельствовать о желании скрыть недостатки автомобиля.

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