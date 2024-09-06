Чавун чи алюміній — який блок циліндрів двигуна краще вибрати

Блок циліндрів двигуна. Фото: ebay.com

Більшість автозаводів сьогодні виробляють блоки циліндрів двигуна з алюмінію, але деякі з них, наприклад в Китаї, досі продовжують використовувати чавун. З якого металу деталь краща?

Про це написав АвтоСвіт.

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Переваги чавуну

Знос та жорсткість. Чавунний блок циліндрів набагато повільніше зноситься, а його жорсткість дозволяє циліндрам довше зберігати задану виробником геометрію. Сучасні алюмінієві блоки мають чавунні гільзи, але все одно поступаються в жорсткості. А при перегріві геометрія алюмінію псується назавжди.

Чавунний блок циліндрів набагато повільніше зноситься, а його жорсткість дозволяє циліндрам довше зберігати задану виробником геометрію. Сучасні алюмінієві блоки мають чавунні гільзи, але все одно поступаються в жорсткості. А при перегріві геометрія алюмінію псується назавжди. Ремонтопридатність. Чавунні блоки піддаються розточуванню з наступним переходом на поршні ремонтного розміру. Чавунні гільзи алюмінієвих блоків після розточування втрачають вихідну жорсткість.

Переваги алюмінію

З огляду на екологію виробництва блоків, виливок алюмінієвого виробу значно ефективніший, ніж чавунний. Саме тому й відбувся масовий перехід на алюмінієві блоки в розвинених країнах.

Який блок обрати

Алюмінієвий блок циліндрів прослужить першому власнику машини від 100 000 до 300 000 км пробігу залежно від виробника двигуна. Алюмінієвий блок набагато легший за чавунний, що позитивно позначається на вазі автомобіля, а також на його економності та керованості.

Але якщо автовласник націлений на величезні пробіги, то чавунний блок набагато надійніший. Також бажано вибирати машину з чавунним блоком, коли йдеться про вживане авто, яке вже змінило одного-двох власників. Тут переваги чавунного блоку незаперечні — від ресурсу до ремонтопридатності.

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