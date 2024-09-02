Який вибрати — усі плюси та мінуси атмосферних та турбованих двигунів авто

Експерти пояснили, який мотор краще для авто — турбований чи атмосферний
Вважається, що автомобілісту, який багато часу проводить в заторах та не захоплюється високою швидкістю їзди, варто придбати машину з атмосферним двигуном. А для поціновувачів динамічного водіння та швидкості кращим вибором буде турбований мотор.
Усі переваги та недоліки обох агрегатів розглянула Avtosota.
Атмосферний мотор — класичний двигун внутрішнього згоряння, який встановлений на більшості автомобілів. Працює внаслідок атмосферного тиску — поршні втягують повітря через систему фільтрації, де воно змішується з паливом, утворюючи горючу суміш, яка згодом запалюється.
Плюси атмосферних двигунів
- Проста конструкція. Ремонт та обслуговування таких моторів значно дешевші порівняно з турбованими двигунами.
- Довший ресурс. Термін служби може бути у 2-4 рази більшим, ніж у турбованих двигунів.
- Витрата оливи. Зазвичай не перевищують 200-500 мл на 10 000 км. Це пов’язано з відсутністю додаткових пристроїв, які потребують змащення, та меншим навантаженням на рухомі частини двигуна.
- Заміна оливи. Рекомендована на позначці не раніше 10 000 км пробігу.
- Невибагливість. Якість палива та оливи не є вирішальними факторами. Можуть працювати на напівсинтетиці та на мінеральних оливах.
- Швидший прогрів у зимовий період.
Мінуси атмосферних двигунів
- Менша потужність. Наприклад, атмосферний двигун об’ємом 1,4 літра може мати близько 80 к.с., тоді як турбований такого ж об’єму — 120 к.с.
- Більша витрата палива. Атмосферний двигун об’ємом 2 літри може витрачати 12-13 л на 100 км, тоді як турбований двигун такої ж потужності (але з меншим об’ємом) може споживати близько 8-9 літрів.
Турбований мотор має турбокомпресор (турбіну), який дозволяє нагнітати повітря в камеру згоряння примусово та під тиском.
Плюси турбованих двигунів
- Більша потужність. На 30-50% потужніші за атмосферні при однаковому об’ємі.
- Менша вага та розміри. Вони компактніші й легші, що дозволяє знижувати загальну масу автомобіля та сприяє економії палива.
- Швидкий набір обертів. Забезпечують швидкий розгін внаслідок меншої маси обертових деталей.
- Екологічність. Краще згоряння палива робить турбовані двигуни екологічнішими.
Мінуси турбованих двигунів
- Примхливість. Вимогливі до якості оливи та палива. Використання синтетичних олив та якісного бензину є обов’язковим.
- Менший ресурс. Після 150 000 км пробігу потребують серйозного обслуговування або заміни.
- Частіша заміна оливи. Рекомендована кожні 7 000 км пробігу.
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