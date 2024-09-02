Який вибрати — усі плюси та мінуси атмосферних та турбованих двигунів авто

Будь-який двигун має плюси та мінуси. Фото: topgear.com

Вважається, що автомобілісту, який багато часу проводить в заторах та не захоплюється високою швидкістю їзди, варто придбати машину з атмосферним двигуном. А для поціновувачів динамічного водіння та швидкості кращим вибором буде турбований мотор.

Усі переваги та недоліки обох агрегатів розглянула Avtosota.

Читайте також:

Атмосферний мотор — класичний двигун внутрішнього згоряння, який встановлений на більшості автомобілів. Працює внаслідок атмосферного тиску — поршні втягують повітря через систему фільтрації, де воно змішується з паливом, утворюючи горючу суміш, яка згодом запалюється.

Плюси атмосферних двигунів

Проста конструкція. Ремонт та обслуговування таких моторів значно дешевші порівняно з турбованими двигунами.

Ремонт та обслуговування таких моторів значно дешевші порівняно з турбованими двигунами. Довший ресурс. Термін служби може бути у 2-4 рази більшим, ніж у турбованих двигунів.

Термін служби може бути у 2-4 рази більшим, ніж у турбованих двигунів. Витрата оливи. Зазвичай не перевищують 200-500 мл на 10 000 км. Це пов’язано з відсутністю додаткових пристроїв, які потребують змащення, та меншим навантаженням на рухомі частини двигуна.

Зазвичай не перевищують 200-500 мл на 10 000 км. Це пов’язано з відсутністю додаткових пристроїв, які потребують змащення, та меншим навантаженням на рухомі частини двигуна. Заміна оливи. Рекомендована на позначці не раніше 10 000 км пробігу.

Рекомендована на позначці не раніше 10 000 км пробігу. Невибагливість. Якість палива та оливи не є вирішальними факторами. Можуть працювати на напівсинтетиці та на мінеральних оливах.

Якість палива та оливи не є вирішальними факторами. Можуть працювати на напівсинтетиці та на мінеральних оливах. Швидший прогрів у зимовий період.

Мінуси атмосферних двигунів

Менша потужність. Наприклад, атмосферний двигун об’ємом 1,4 літра може мати близько 80 к.с., тоді як турбований такого ж об’єму — 120 к.с.

Наприклад, атмосферний двигун об’ємом може мати близько тоді як турбований такого ж об’єму — Більша витрата палива. Атмосферний двигун об’ємом 2 літри може витрачати 12-13 л на 100 км, тоді як турбований двигун такої ж потужності (але з меншим об’ємом) може споживати близько 8-9 літрів.

Турбований мотор має турбокомпресор (турбіну), який дозволяє нагнітати повітря в камеру згоряння примусово та під тиском.

Плюси турбованих двигунів

Більша потужність. На 30-50% потужніші за атмосферні при однаковому об’ємі.

На 30-50% потужніші за атмосферні при однаковому об’ємі. Менша вага та розміри. Вони компактніші й легші, що дозволяє знижувати загальну масу автомобіля та сприяє економії палива.

Вони компактніші й легші, що дозволяє знижувати загальну масу автомобіля та сприяє економії палива. Швидкий набір обертів. Забезпечують швидкий розгін внаслідок меншої маси обертових деталей.

Забезпечують швидкий розгін внаслідок меншої маси обертових деталей. Екологічність. Краще згоряння палива робить турбовані двигуни екологічнішими.

Мінуси турбованих двигунів

Примхливість. Вимогливі до якості оливи та палива. Використання синтетичних олив та якісного бензину є обов’язковим.

Вимогливі до якості оливи та палива. Використання синтетичних олив та якісного бензину є обов’язковим. Менший ресурс. Після 150 000 км пробігу потребують серйозного обслуговування або заміни.

Після 150 000 км пробігу потребують серйозного обслуговування або заміни. Частіша заміна оливи. Рекомендована кожні 7 000 км пробігу.

Раніше ми писали навіщо досвідчені водії влітку вмикають пічку в авто. Також розповідали, як доглядати за турбіною авто, щоб мотор працював довго та без проблем.