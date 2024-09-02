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Експерти пояснили, який мотор краще для авто — турбований чи атмосферний

2 вересня 2024 17:40
Святослав Мотюженко - Редактор
Який вибрати — усі плюси та мінуси атмосферних та турбованих двигунів авто
Будь-який двигун має плюси та мінуси. Фото: topgear.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Вважається, що автомобілісту, який багато часу проводить в заторах та не захоплюється високою швидкістю їзди, варто придбати машину з атмосферним двигуном. А для поціновувачів динамічного водіння та швидкості кращим вибором буде турбований мотор.

Усі переваги та недоліки обох агрегатів розглянула Avtosota.

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Атмосферний мотор — класичний двигун внутрішнього згоряння, який встановлений на більшості автомобілів. Працює внаслідок атмосферного тиску — поршні втягують повітря через систему фільтрації, де воно змішується з паливом, утворюючи горючу суміш, яка згодом запалюється.

Плюси атмосферних двигунів

  • Проста конструкція. Ремонт та обслуговування таких моторів значно дешевші порівняно з турбованими двигунами.
  • Довший ресурс. Термін служби може бути у 2-4 рази більшим, ніж у турбованих двигунів.
  • Витрата оливи. Зазвичай не перевищують 200-500 мл на 10 000 км. Це пов’язано з відсутністю додаткових пристроїв, які потребують змащення, та меншим навантаженням на рухомі частини двигуна.
  • Заміна оливи. Рекомендована на позначці не раніше 10 000 км пробігу.
  • Невибагливість. Якість палива та оливи не є вирішальними факторами. Можуть працювати на напівсинтетиці та на мінеральних оливах.
  • Швидший прогрів у зимовий період.

Мінуси атмосферних двигунів

  • Менша потужність. Наприклад, атмосферний двигун об’ємом 1,4 літра може мати близько 80 к.с., тоді як турбований такого ж об’єму — 120 к.с.
  • Більша витрата палива. Атмосферний двигун об’ємом 2 літри може витрачати 12-13 л на 100 км, тоді як турбований двигун такої ж потужності (але з меншим об’ємом) може споживати близько 8-9 літрів.

Турбований мотор має турбокомпресор (турбіну), який дозволяє нагнітати повітря в камеру згоряння примусово та під тиском.

Плюси турбованих двигунів

  • Більша потужність. На 30-50% потужніші за атмосферні при однаковому об’ємі.
  • Менша вага та розміри. Вони компактніші й легші, що дозволяє знижувати загальну масу автомобіля та сприяє економії палива.
  • Швидкий набір обертів. Забезпечують швидкий розгін внаслідок меншої маси обертових деталей.
  • Екологічність. Краще згоряння палива робить турбовані двигуни екологічнішими.

Мінуси турбованих двигунів

  • Примхливість. Вимогливі до якості оливи та палива. Використання синтетичних олив та якісного бензину є обов’язковим.
  • Менший ресурс. Після 150 000 км пробігу потребують серйозного обслуговування або заміни.
  • Частіша заміна оливи. Рекомендована кожні 7 000 км пробігу.

Раніше ми писали навіщо досвідчені водії влітку вмикають пічку в авто. Також розповідали, як доглядати за турбіною авто, щоб мотор працював довго та без проблем.

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