Какой выбрать — все плюсы и минусы атмосферных и турбо двигателей авто

Любой двигатель имеет плюсы и минусы. Фото: topgear.com

Считается, что автомобилисту, много времени проводящему в пробках и не увлекающемуся высокой скоростью езды, стоит приобрести машину с атмосферным двигателем. А для любителей динамического вождения и скорости лучшим выбором будет турбомотор.

Все достоинства и недостатки обоих агрегатов рассмотрела Avtosota.

Читайте также:

Атмосферный мотор — классический двигатель внутреннего сгорания, который установлен на большинстве автомобилей. Работает за счет атмосферного давления — поршни втягивают воздух через систему фильтрации, где он смешивается с топливом, образуя впоследствии воспламеняющуюся горючую смесь.

Плюсы атмосферных двигателей

Простая конструкция. Ремонт и обслуживание таких моторов значительно дешевле по сравнению с турбодвигателями.

Ремонт и обслуживание таких моторов значительно дешевле по сравнению с турбодвигателями. Более длинный ресурс. Срок службы может быть в 2-4 раза больше, чем у турбодвигателей.

Срок службы может быть в 2-4 раза больше, чем у турбодвигателей. Расход масла. Обычно не превышают 200–500 мл на 10 000 км. Это связано с отсутствием дополнительных устройств, требующих смазки, и меньшей нагрузкой на движущиеся части мотора.

Обычно не превышают 200–500 мл на 10 000 км. Это связано с отсутствием дополнительных устройств, требующих смазки, и меньшей нагрузкой на движущиеся части мотора. Замена масла. Рекомендуется на отметке не раньше 10 000 км пробега.

Рекомендуется на отметке не раньше 10 000 км пробега. Неприхотливость. Качество топлива и масла не является решающим фактором. Могут работать на полусинтетике и минеральных маслах.

Качество топлива и масла не является решающим фактором. Могут работать на полусинтетике и минеральных маслах. Более быстрый прогрев в зимний период.

Минусы атмосферных двигателей

Меньшая мощность. К примеру, атмосферный двигатель объемом 1,4 литра может иметь около 80 л.с., тогда как турбированный такого же объема — 120 л.с.

К примеру, атмосферный двигатель объемом может иметь около тогда как турбированный такого же объема — Больший расход топлива. Атмосферный двигатель объемом 2 литра может тратить 12-13 л на 100 км, в то время как турбированный двигатель такой же мощности (но с меньшим объемом) может потреблять около 8-9 литров.

Турбированный мотор имеет турбокомпрессор (турбину), позволяющий нагнетать воздух в камеру сгорания принудительно и под давлением.

Плюсы турбодвигателей

Большая мощность. На 30-50% мощнее атмосферных при одинаковом объеме.

На 30-50% мощнее атмосферных при одинаковом объеме. Меньший вес и размеры. Они компактней и легче, что позволяет снижать общую массу автомобиля и способствует экономии топлива.

Они компактней и легче, что позволяет снижать общую массу автомобиля и способствует экономии топлива. Быстрый набор оборотов. Обеспечивают быстрый разгон в результате меньшей массы вращающихся деталей.

Обеспечивают быстрый разгон в результате меньшей массы вращающихся деталей. Экологичность. Лучшее сгорание топлива делает турбированные двигатели более экологичными.

Минусы турбодвигателей

Капризность. Требовательны к качеству масла и топлива. Использование синтетических масел и качественного бензина обязательно.

Требовательны к качеству масла и топлива. Использование синтетических масел и качественного бензина обязательно. Меньший ресурс. После 150 000 км пробега требует серьезного обслуживания или замены.

После 150 000 км пробега требует серьезного обслуживания или замены. Более частая замена масла. Рекомендована каждые 7 000 км пробега.

Ранее мы писали зачем опытные водители летом включают печку в авто. Также рассказывали, как ухаживать за турбиной авто, чтобы мотор работал долго и без проблем.