Какой выбрать — все плюсы и минусы атмосферных и турбо двигателей авто

Эксперты пояснили, какой мотор лучше для авто — турбо или атмосферный
Считается, что автомобилисту, много времени проводящему в пробках и не увлекающемуся высокой скоростью езды, стоит приобрести машину с атмосферным двигателем. А для любителей динамического вождения и скорости лучшим выбором будет турбомотор.
Все достоинства и недостатки обоих агрегатов рассмотрела Avtosota.
Атмосферный мотор — классический двигатель внутреннего сгорания, который установлен на большинстве автомобилей. Работает за счет атмосферного давления — поршни втягивают воздух через систему фильтрации, где он смешивается с топливом, образуя впоследствии воспламеняющуюся горючую смесь.
Плюсы атмосферных двигателей
- Простая конструкция. Ремонт и обслуживание таких моторов значительно дешевле по сравнению с турбодвигателями.
- Более длинный ресурс. Срок службы может быть в 2-4 раза больше, чем у турбодвигателей.
- Расход масла. Обычно не превышают 200–500 мл на 10 000 км. Это связано с отсутствием дополнительных устройств, требующих смазки, и меньшей нагрузкой на движущиеся части мотора.
- Замена масла. Рекомендуется на отметке не раньше 10 000 км пробега.
- Неприхотливость. Качество топлива и масла не является решающим фактором. Могут работать на полусинтетике и минеральных маслах.
- Более быстрый прогрев в зимний период.
Минусы атмосферных двигателей
- Меньшая мощность. К примеру, атмосферный двигатель объемом 1,4 литра может иметь около 80 л.с., тогда как турбированный такого же объема — 120 л.с.
- Больший расход топлива. Атмосферный двигатель объемом 2 литра может тратить 12-13 л на 100 км, в то время как турбированный двигатель такой же мощности (но с меньшим объемом) может потреблять около 8-9 литров.
Турбированный мотор имеет турбокомпрессор (турбину), позволяющий нагнетать воздух в камеру сгорания принудительно и под давлением.
Плюсы турбодвигателей
- Большая мощность. На 30-50% мощнее атмосферных при одинаковом объеме.
- Меньший вес и размеры. Они компактней и легче, что позволяет снижать общую массу автомобиля и способствует экономии топлива.
- Быстрый набор оборотов. Обеспечивают быстрый разгон в результате меньшей массы вращающихся деталей.
- Экологичность. Лучшее сгорание топлива делает турбированные двигатели более экологичными.
Минусы турбодвигателей
- Капризность. Требовательны к качеству масла и топлива. Использование синтетических масел и качественного бензина обязательно.
- Меньший ресурс. После 150 000 км пробега требует серьезного обслуживания или замены.
- Более частая замена масла. Рекомендована каждые 7 000 км пробега.
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