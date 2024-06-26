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Дешево и эффективно — пять способов продлить жизнь турбодвигателя авто

26 июня 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Способы продлить жизнь турбодвигателя авто — пять бюджетных лайфхаков
Ремонт турбодвигателя. Фото: dieselpowerproducts.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Моторы, использующие турбонаддув для повышения эффективности и мощности, стали едва ли не главным элементом современных автомобилей. Однако для бесперебойной работы такого двигателя необходимо и соответствующее бережное отношение к нему.

Об этом написала Avtosota.

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Чаще меняйте масло

Следует сократить интервалы замены масла от 10 до 7 тыс. км пробега. Смазка должна быть качественной и отвечать требованиям производителя.

Чаще меняйте воздушный фильтр

Обычно изготовители рекомендуют менять фильтр каждые 30 тыс. км пробега. Эксперты советуют делать вдвое чаще — каждые 15 тыс. км. Особенно для машин, эксплуатируемых в условиях высокого содержания пыли в воздухе.

Избегайте перегревов

Следует избегать или сократить нежелательный перегрев, отражающийся на турбине и всем силовом агрегате. Этому поможет регулярный контроль чистоты радиаторов, включая интеркулеры, системы охлаждения ДВС и кондиционера.

Прогрев двигателя

Перед поездкой всегда прогревайте машину до понижения оборотов двигателя и соблюдайте спокойный стиль езды.

Работа на холостом ходу

После интенсивной езды дайте мотору поработать 1-2 минуты на холостом ходу. Еще лучше перед остановкой снизить темп движения. Ведь если резко заглушить двигатель, циркуляция масла закончится, что спровоцирует большие тепловые нагрузки на турбину.

Ранее механики объяснили, почему машина может использовать слишком много масла. Также мы рассказывали, когда нужно менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно.

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