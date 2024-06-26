Способи подовжити життя турбованого двигуна авто — п'ять бюджетних лайфхаків

Ремонт турбованого двигуна. Фото: dieselpowerproducts.com

Мотори, які використовують турбонаддув для підвищення ефективності та потужності, стали ледь не головним елементом сучасних автомобілів. Однак для безперебійної роботи такого двигуна необхідне й відповідне дбайливе ставлення до нього.

Про це написала Avtosota.

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Частіше міняйте оливу

Варто скоротити інтервали заміни оливи від 10 до 7 тис. км пробігу. Рідина має бути якісною та відповідати вимогам виробника.

Частіше міняйте повітряний фільтр

Зазвичай виробники рекомендують міняти фільтр кожні 30 тис. км пробігу. Експерти радять робити вдвічі частіше — кожні 15 тис. км. Особливо для машин, які експлуатуються в умовах високого вмісту пилу в повітрі.

Уникайте перегрівів

Потрібно уникати або скоротити небажаний перегрів, що відбивається на турбіні та всьому силовому агрегаті. Цьому допоможе регулярний контроль чистоти радіаторів, включно з інтеркулерами, системою охолодження ДВЗ та кондиціонера.

Прогрів двигуна

Перед поїздкою завжди прогрівайте машину до зниження обертів двигуна й дотримуйтеся спокійного стилю їзди.

Робота на холостому ході

Після інтенсивної їзди дайте мотору попрацювати 1-2 хвилини на холостому ходу. Ще краще перед зупинкою знизити темп руху. Адже, якщо різко заглушити двигун, циркуляція оливи закінчиться, що спровокує великі теплові навантаження на турбіну.

Раніше механіки пояснили, чому машина може витрачати забагато оливи. Також ми розповідали, коли слід міняти моторну оливу, щоб двигун авто працював безперебійно.