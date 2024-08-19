Який привід ГРМ краще, ланцюг чи ремінь — відповідь механіка

Порваний ремінь ГРМ. Фото: whocanfixmycar.com

Обидва мають як свої плюси, так і мінуси. Спосіб приводу газорозподільного механізму зазвичай не є основним фактором при виборі автомобіля, але майбутньому власнику потрібно знати, з чим він може зіткнутися.

Про це написав АвтоСвіт.

Читайте також:

Плюси та мінуси ланцюга

Ланцюг вважається вічним — часто він переживає сам автомобіль. На стан ланцюга не впливають зовнішні фактори. Він завжди змащений та майже завжди натягнутий. Коли з ланцюгом щось не так, то він повідомляє про це підвищеним шумом

Але двигуни з ланцюговим приводом завжди важчі. Під час роботи ланцюг хоч трохи, але витягується. Якщо впав тиск оливи, його гідронатяжник часом починає бешкетувати.

Відомі випадки, коли ланцюг самовільно перескакував по шестерні, збиваючи потрібні фази. Таке траплялося, наприклад, при стоянці автомобіля з увімкненою передачею на крутому схилі.

Фото: motorbiscuit.com

Переваги та недоліки ременя

Від ременя набагато менше шуму, резонансні коливання відсутні, адже кількість зубів може бути не рівною числу зубів у шестерень (у ланцюга число зубів завжди парне).

Маса ремінного приводу нижча, ніж у ланцюгового. Ременю не потрібен гідравлічний натяжник — йому достатньо простого пружинного. Він не витягується в процесі роботи, а замінити його простіше, ніж ланцюг.

Але ремінь боїться впливу будь-яких рідин — від води до оливи. Морозов він також боїться.

На відміну від ланцюга, ремінь схильний до старіння незалежно від пробігу, тому його потрібно періодично міняти, згідно з регламентом. При цьому ремінь рветься миттєво, без попереджень.

Вердикт журі

Якщо конкретна модель двигуна не прославилася малим ресурсом ланцюга, то ланцюговий привід краще за ремінний. Ремінний привід витримує лише пробіг до регламентної заміни, а ланцюг може ходити набагато довше.

Раніше ми писали, чому досвідчені водії кладуть синтепон на повітряний фільтр. Також ділилися трьома лайфхаками, щоб значно подовжити ресурс двигуна автомобіля.