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Цепь или ремень — какой привод ГРМ лучше, отвечает механик

19 августа 2024 06:00
Святослав Мотюженко - Редактор
Какой привод ГРМ лучше, цепь или ремень — ответ механика
Рваный ремень ГРМ. Фото: whocanfixmycar.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Оба имеют как свои плюсы, так и минусы. Способ привода газораспределительного механизма обычно не является основным фактором при выборе автомобиля, но будущему владельцу нужно знать, с чем он может столкнуться.

Об этом написал АвтоСвіт.

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Плюсы и минусы цепи

Цепь считается вечной — часто она переживает сам автомобиль. На состояние цепи не влияют внешние факторы. Она всегда смазана и почти всегда натянута. Если с цепью что-то не так, то она сообщает об этом повышенным шумом.

Но двигатели с цепным приводом всегда тяжелее. При работе цепь хоть немного, но вытягивается. Если упало давление масла, его гидронатяжитель подчас начинает шалить.

Известны случаи, когда цепь самовольно перескакивала по шестерне, сбивая нужные фазы. Такое случалось, например, при стоянке автомобиля с включенной передачей на крутом склоне.

 

Цепь или ремень - какой привод ГРМ лучше, отвечает механик - фото 1
Фото: motorbiscuit.com

Преимущества и недостатки ремня

От ремня гораздо меньше шума, резонансные колебания отсутствуют, ведь количество зубцов может быть не равным числу зубцов у шестерен (у цепи число зубов всегда четное).

Масса ременного привода ниже, чем у цепного. Ремню не нужен гидравлический натяжитель — ему достаточно простого пружинного. Он не вытягивается в процессе работы, а заменить его проще, чем цепь.

Но ремень боится воздействия любых жидкостей — от воды до масла. Морозов он тоже боится.

В отличие от цепи, ремень подвержен старению независимо от пробега, поэтому его нужно периодически менять согласно регламенту. При этом ремень рвется мгновенно, без предупреждений.

Вердикт жюри

Если конкретная модель двигателя не прославилась малым ресурсом цепи, то цепной привод лучше ременного. Ременный привод выдерживает только пробег до регламентной замены, а цепь может ходить гораздо дольше.

Ранее мы писали, почему опытные водители кладут синтепон на воздушный фильтр. Также делились тремя лайфхаками, чтобы значительно продлить ресурс двигателя автомобиля.

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