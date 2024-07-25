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Как значительно продлить ресурс двигателя авто — три лайфхака от опытных водителей

25 июля 2024 08:15
Святослав Мотюженко - Редактор
Как самостоятельно усовершенствовать двигатель авто, чтобы он служил дольше — три лайфхака
Совершенствование двигателя. Фото: calgaryautorepair.ca
Святослав Мотюженко - Редактор

В целях удешевления конечной цены автомобиля современные производители начали пренебрегать некоторыми мелкими, но очень важными девайсами в автомобиле. Но простые манипуляции, которые может провести водитель с минимальным уровнем технических знаний, помогут не только сохранить исправным агрегат машины, но и продлить его ресурс.

Об этом написал Dexpens.

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Улавливатель смазки

Раньше в двигателях часто устанавливали смазочный улавливатель, но сейчас это большая редкость.

Улавливатель смазки работает как фильтр, защищающий мотор от чрезмерного загрязнения продуктами картерных газов и поддерживающий его рабочие параметры благодаря улавливанию паров моторной смазки, попадающих в систему впуска.

Сегодня это устройство продается в автомагазинах. Его устанавливают между системой рециркуляции отходящих газов и впускным коллектором, а подключают к двигателю с помощью шлангов и зажимов, имеющихся в комплекте.

Плюсы механизма:

  • Дроссельный узел не так забивается грязью — нагар на заслонке приводит к тому, что мотор начинает работать на холостых оборотах с перебоями; в начале движения появляются провалы; из-за грязи может выйти из строя датчик массового расхода воздуха.
  • Снижается риск закоксования поршневых колец — улавливатель задерживает масляный туман, который в камере сгорания оставляет после себя довольно много нагара.
  • Моторное масло меньше стареет — ему не приходится вымывать все нечистоты. Также увеличивается ресурс нейтрализатора.

Магниты на сливной пробке

Магниты на сливной пробке и масляном фильтре хорошо улавливают металлическую стружку, поэтому масло не прогоняет ее по всей системе.

Фильтр антифриза

Следует врезать в магистраль фильтр антифриза. Топливный в пластиковой оболочке не подойдет, горячая жидкость его расплавит. Можно взять аналог для дизельного двигателя, хотя и за ним придется следить. Зато в системе охлаждения будет чистота.

Ранее мы писали, когда следует менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно. Также объясняли, почему не стоит заливать специальные присадки в двигатель автомобиля.

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