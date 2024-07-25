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Як значно подовжити ресурс двигуна авто — три лайфхаки від досвідчених водіїв

25 липня 2024 08:15
Святослав Мотюженко - Редактор
Як самостійно вдосконалити двигун авто, щоб він служив довше — три лайфхаки
Вдосконалення двигуна. Фото: calgaryautorepair.ca
Святослав Мотюженко - Редактор

З метою здешевлення кінцевої ціни автомобіля сучасні виробники почали нехтувати деякими дрібними, але дуже важливими девайсами в автомобілі. Але прості маніпуляції, які може провести водій з мінімальним рівнем технічних знань, допоможуть не лише зберегти силовий агрегат машини справним, а й продовжити його ресурс.

Про це написав Dexpens.

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Вловлювач мастила

Раніше у двигунах часто встановлювали мастиловловлювач, але зараз це велика рідкість.

Вловлювач мастила працює як фільтр, що захищає мотор від надмірного забруднення продуктами картерних газів та підтримує його робочі параметри завдяки вловлюванню парів моторного мастила, що потрапляють у систему впуску.

Сьогодні цей пристрій продають в автомагазинах. Його встановлюють між системою рециркуляції відпрацьованих газів та впускним колектором, а підключають до двигуна за допомогою шлангів та затискачів, які є у комплекті.

Плюси механізму:

  • Дросельний вузол не так забивається брудом — нагар на заслінці призводить до того, що мотор починає працювати на холостих обертах з перебоями; на початку руху з'являються провали; через бруд може вийти з ладу датчик масової витрати повітря.
  • Знижується ризик закоксування поршневих кілець — вловлювач затримує масляний туман, який у камері згоряння залишає після себе досить багато нагару.
  • Моторне мастило менше старіє — йому не доводиться вимивати всі нечистоти. Також збільшується ресурс нейтралізатора.

Магніти на зливній пробці

Магніти на зливній пробці та масляному фільтрі відмінно вловлюють металеву стружку, тому масло не проганяє її по всій системі.

Фільтр антифризу

Варто врізати в магістраль фільтр антифризу. Паливний у пластиковій оболонці не підійде, адже гаряча рідина його розплавить. Можна взяти аналог для дизельного мотора, хоча й за ним доведеться стежити. Зате в системі охолодження буде чистота.

Раніше ми писали, коли слід міняти моторну оливу, щоб двигун авто працював безперебійно. Також пояснювали, чому не варто заливати спеціальні присадки у двигун автомобіля.

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