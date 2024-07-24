Навіщо клеїти синтепон на повітряний фільтр — лайфхак від досвідчених водіїв

Маленька хитрість — чому досвідчені водії кладуть синтепон на повітряний фільтр
Від повітряного фільтра залежить робота двигуна, який є найдорожчим агрегатом автомобіля. Дешеві аналоги деталі не дають належної якості, тому варто подбати про максимальну довговічність оригінального фільтра.
Про це написав Dexpens.
Функції повітряного фільтра
Подача повітря тісно пов'язана з формуванням паливної суміші, але разом з киснем у циліндри надходить пил, пісок тощо. Щоб захистити двигун від бруду, потрібен фільтр. Дороги в Україні чистотою не відрізняються, тож фільтр майже завжди працює за трьох. А міняють його лише раз на 10 000 км пробігу.
Раніше на повітряних фільтрах, була додатково натягнута тонка синтетична тканина — передочищувач. Його завданням був збір грубого сміття, яке досить швидко забивало фільтр.
Як захистити фільтр
В умовах вітчизняних доріг потрібно або частіше міняти фільтр, або просто знайти шматок синтепону. Цей синтетичний матеріал гарно впорається з початковим очищенням повітря. Його приклеюють на фільтр, щоб останній без проблем вислужив відведений термін та не зіпсувався завчасно.
З таким доопрацюванням навіть сумнівний фільтрувальний елемент прослужить довше за звичайний та краще впорається зі своїм прямим обов'язком.
Завдяки цьому мотор отримуватиме необхідну повітряно-паливну суміш у належній кількості, а водієві не доведеться витрачати зайве пальне, яке дорожчає щодня.
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